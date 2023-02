Poesia è Rinascenza, nuovo appuntamento a Pollena Trocchia sabato 25.

Melania Mollo in collaborazione con Circolo Letterario Letterario Anastasiano di Giuseppe Vetromile Ospitano a Pollena Trocchia in questo secondo incontro della nuova edizione 2023 della prestigiosa rassegna culturale “poesia è Rinascenza”, la nota poetessa Denata Ndreca, di origini albanesi, Giornalista e scrittrice, è una voce importante del nostro panorama poetico nazionale.

Ad arricchire la serata, come di consueto, altre espressioni artistiche:

Le esposizioni artigianali di Luigi Russo, gli altorilievi scultorei di Giovanni Balzano (peraltro già noto anche in campo letterario, come scrittore e poeta); gli interventi musicali alla tastiera del giovane Roberto Sorrentino, la straordinaria partecipazione della performance (voce e chitarra) del duo beneventano Alfredo Martinelli e Antonio Di Lorenzo, mentre il giovane poeta esordiente Tommaso Attanasio, di Pollena Trocchia aprirà la serata con una poesia di sua produzione.

L’incontro è in programma per sabato 25 febbraio alle ore 19.15, presso la congrega del SS Sacramento che promuove questa iniziativa in piazza capece minutolo, 1 Pollena Trocchia (NA) Ingresso libero.