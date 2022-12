Premio Caravaggio, la cerimonia a Palazzo delle Arti.

Lo scorso 30 novembre si è svolta nella città Partenopea, presso la bellissima struttura del PAN – Palazzo delle Arti, in via dei Mille, la 2a edizione del Premio Caravaggio 2022.

Promotrice di questo importante e interessante evento artistico culturale è l’Associazione Social Future Project ITALIA, presieduta dal Dott. Pasqualino Buonfiglio, in collaborazione con STAR Project 2.0, e a cura del Prof. Enzo Ruju, critico d’arte, e dallo scrittore e storico dell’arte del Caravaggio, il Prof. Franco Leone.

Alla presenza di autorità istituzionali locali, italiane, estere nonché consolari e diplomatiche, prima di iniziare il Presidente Dott. Buonfiglio ha voluto ricordare in un minuto di silenzio, nell’alzarsi tutti in piedi , le vittime del recente disastro dell’Isola di Ischia e condividere la massima solidarietà alle famiglie e a tutti gli abitanti Ischia. Ha voluto sottolinerare e ringraziare tutti indistintamente coloro che sono accorsi per dare i primi soccorsi e di coloro che stanno operando su quel territorio per dare aiuto assistenziale.

A tale proposito l’assoziazione si adopererà, e in tempi brevi, per promuovere una raccolta fondi, destinata proprio ai più bisognosi di Ischia.

Dopo questa nobile introduzione, si è passati, vista la presenza del Console Generale della Repubblica dell’Ucraina, Dott. Kolavenko Maksym, a un momento solenne.

Il Dott. Pasqualino Buonfiglio, moderatore dell’evento, ha voluto sottolinerare a nome dell’associazione da lui presieduta la vicinanza al popolo ucraino, che da più di otto mesi è martoriato dalla guerra in atto, consegnando una targa al Console Dr. Kolavenko, al fine di chiedere la cessazione di questa guerra e invocando la pace subito, passando per il messaggio che l’arte e la cultura possono dare.

L’evento è poi proseguito assegnando il Premio Caravaggio 2022 a:

Dott. Claudio Ciccarone, scrittore, giornalista del TG RAI 3 Campania per la sezione Giornalismo/Fotografia/Comunicazione

Prof.ssa Antonella Carpenito, cantante lirica di fama internazionale per la sezione Arte/Musica/Cultura

Avv. Gennaro Famiglietti, noto cassazionista del Foro di Napoli, nonché Console Generale della Repubblica di Bulgaria e Presidente Nazionale di tutti i Consoli in Italia per la sezione Diritti Umani/Diplomazia/Associazionismo

Avv. Giuseppe Catapano, attualmente Rettore dell’Università AUGE a Milano e prima a Napoli, per la sezione Istruzione/Ricerca/Eccellenze territoriali.

Di seguito si è passati all’assegnazione dei Riconoscimenti al Merito:

Dott. Massimiliano Ferrara, fondatore e editore di Italian’s News e esperto in comunicazione e eventi, per la sezione Giornalismo/Fotografia/Comunicazione

Colonnello Savino Lattanzio e Dirigente Dott. Piero Fusaglia del Corpo Ambientale Nazionale per la sezione Diritti Umani/Diplomazia/Associazionismo

Prof. Mariafelicia de Santis, docente e ricercatrice astronomia e astrofisica dell’Università Federico II di Napoli, per la sezione Istruzione/Ricerca/Eccellenze territoriali

Maestro Massimo Abbate, direttore artistico del Festival di Napoli, per la sezione Arte/Musica/Cultura.

Nel corso dell’evento hanno preso parola il critico d’arte Prof. Enzo Ruju e lo scrittore e storico dell’arte del Caravaggio il Prof. Franco Leone.

In questo contesto artistico e culturale, grazie alle ragazze e modelle messe a disposizione da STAR Project 2.0 e dagli abiti di PSICOPARIS della stilista Titti Petrucci, sono state riprodotte alcune importanti immagini del Caravaggio.

Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro che, a vario titolo e dietro le quinte, hanno dato quel tocco di classe del Barocco del seicento attraverso i costumi, il trucco e il parrucco.

Un doveroso grazie va esteso anche alle istituzioni locali che hanno concesso e messo a disposizione la struttura.

L’organizzatore e moderatore Dott. Buonfiglio, nel ringraziare e salutare tutti, ha sottolineato che l’edizione 2023 del Premio Caravaggio coinvolgere anche il resto d’Italia con un tour culturale artistico pieno di sorprese.