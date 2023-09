Presentato il Festival “Napoli incontra il mondo” – 9-10-16-17 settembre -Mostra d’Oltremare

Napoli incontra il mondo – sabato 9, domenica 10, sabato 16 e domenica 17 settembre -Mostra d’Oltremare Napoli Presentato questa mattina a Palazzo San Giacomo il Festival “Napoli incontra il mondo” con l’assessore al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Armato e Alessandra Lombardi in rappresentanza dell’organizzatore Michele Panfietti. La manifestazione è il più grande Festival d’Europa e, con oltre 2 milioni di spettatori complessivi nelle precedenti edizioni, torna a Napoli alla Mostra d’Oltremare per due intensi fine settimana il 9 e il 10 ed il 16 e 17 settembre. Con un unico accesso il pubblico potrà vivere l’emozione irripetibile di più Festival che si svolgono in contemporanea: Festival dell’Oriente, Festival Country, Festival Irlandese, Festival dell’America Latina, Festival Spagnolo, Festival Argentino, That’s America, October Fest, Festival Mondiale delle Griglie, World Street Food, Giochi dal Mondo, Festival dei Nativi Americani, Le Mille e una Notte, Holi Festival e molti altri. Due imperdibili week end che, partendo da Napoli, faranno esplorare musica, cultura, gastronomia e folklore provenienti da tutto il mondo, un evento unico nel suo genere, un giro del mondo all’insegna dell’allegria, della musica, dell’enogastronomia, delle tradizioni e delle eccellenze di alcuni dei paesi più affascinanti del mondo. “Napoli sta crescendo, ormai è una città multiculturale – ha sottolineato, intervenendo alla presentazione, l’assessore al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Armato – per questa ragione siamo felici di ospitare questi due weekend di avvicinamento alle culture del mondo, un’occasione preziosa per apprezzare da vicino le tradizioni degli altri paesi e accorciare sempre di più le distanze con le comunità straniere residenti in città, ma anche per accogliere con maggiore consapevolezza delle differenze culturali, le migliaia di turisti che scelgono Napoli come meta preferita dei loro viaggi. Questo progetto rientra inoltre nel percorso di rilancio e di valorizzazione come spazio fieristico della Mostra d’Oltremare, che sta ritornando finalmente ad essere motivo di orgoglio per tutti i napoletani”. “Siamo molto contenti di portare la multiculturalità nuovamente a Napoli, una città che ogni anno ci accoglie sempre con maggiore entusiasmo. Torniamo con tantissime novità, con nuovi festival all’interno del format originale – ha spiegato Alessandra Lombardi, del team che ha organizzato l’evento – Nel cartellone di “Napoli incontra il mondo” ci saranno dodici palchi con oltre duecento spettacoli e trecento artisti. Inoltre avremo 600 stand in rappresentanza di 50 aree culturali di tutto il mondo e 40 stand con l’offerta legata alla gastronomia dei vari paesi che sono presenti. Saremo alla Mostra d’Oltremare sabato 9 e domenica 10, ma anche sabato 16 e domenica 17 settembre, dalle ore 10 alle 23”. Una ricca programmazione artistica animerà i 12 palcoscenici della manifestazione! Napoli Incontra il Mondo non è solo spettacolo ed intrattenimento, che rappresenta senza dubbio il cuore pulsante della manifestazione; a fare da corollario agli spettacoli, un immenso bazar con centinaia di stand provenienti dai diversi paesi, dove sarà possibile acquistare prodotti artigianali di tutto il mondo e non solo: folklore, musica e prodotti tipici saranno presenti con oltre 30 tra ristoranti e street food con una vastissima offerta gastronomica che spazierà dai sapori della gustosissima paella spagnola all’asado argentino, dalle prelibate ribs alla griglia americana, dal tipico stufato di manzo alla Guinness Irlandese e ai nachos messicani! Il pubblico avrà la possibilità di compiere un viaggio virtuale all’insegna della cucina internazionale e potrà assaporare numerosi piatti prelibati, ricette particolari, emblemi gastronomici di realtà lontane ed affascinanti, il tutto annaffiato da deliziosa birra, vini tipici ed altre bevande, per una vera e propria esperienza dei sensi! Ecco i principali format presenti al Festival di Napoli Incontra il Mondo: Festival dell’Oriente: immergersi nelle culture e nelle tradizioni di un Continente sconfinato. Mostre fotografiche, bazar, gastronomia tipica, cerimonie tradizionali, spettacoli folkloristici, medicine naturali, concerti, danze e arti marziali si alterneranno nelle numerose aree tematiche dedicate ai vari paesi in un continuo ed avvincente susseguirsi di show incontri seminari ed esibizioni. Il pubblico potrà interagire e sperimentare gratuitamente decine di terapie tradizionali, visitare il settore dedicato alla salute e benessere con le sue aree dedicate alle terapie olistiche le discipline bionaturali lo yoga, ayurvedica, fiori di bach, reiki, massaggi, ci kung, tai chi chuan, shiatsu, erbe, tisane, spezie e tutto quel che ruota intorno al mondo della salute, del biologico e del benessere. Un percorso interattivo e coinvolgente in grado di farci immergere nella magia dell’Oriente con moltissime attività e decine e decine di spettacoli ed esibizioni che da soli valgono il prezzo del biglietto, con la presenza di straordinari artisti provenienti da tutto il mondo. Festival Country: Tra speroni tirati a lucido, indiani d’America, carrozze, atmosfere rurali, cappelli Stetson a larghe falde, enogastronomia tipica, balli e musiche si apre l’entusiasmante Festival Country! Ricco di mostre sulla storia della conquista del west, spaccati di vita indiana, allestimenti tipici con tende indiane e carri, ricreazione del villaggio western con animazione, e una ricercata proposta enogastronomica e moltissimi stand ed espositori che metteranno in mostra e in vendita lavorazioni a tema. Festival Irlandese: Al Festival Irlandese il pubblico sarà coinvolto dall’allegria delle danze irlandesi e celtiche, dalla bellezza delle mostre fotografiche a quelle degli antichi strumenti a corde e a fiato, oppure potrà semplicemente rimanere estasiato dai concerti di alcuni tra i più rappresentativi gruppi musicali internazionali tra i quali i Saor Patrol, il gruppo di rock Celtico Scozzese più famoso al Mondo; i Green Band da Dublino, che travolgono tutta Europa dal 2001, sempre dall’Irlanda gli insuperabili Hit Machine con i loro tamburi celti e gli Siobhan and Gavin Irish Dancers, campioni del mondo di irish Dance! Festival Spagnolo: Non possono mancare favolosi spettacoli al ritmo di musica e folklore tipico spagnolo! Potrete assistere ad appassionanti esibizioni di flamenco, concerti dal vivo e gastronomia tipica. Un festival che ricalca le magiche atmosfere spagnole delle feste in strada e delle affascinanti tradizioni con artisti internazionali provenienti direttamente dalla Spagna! That’s America: 4 giorni dedicati al mondo Americano con Auto, Moto, musica vintage, sport e gastronomia! Potrete apprezzare alcuni tra i veicoli che hanno contribuito a fare la storia del “sogno americano”, mustang, corvette, cadillac, jeep, viper, e le immancabili supercar americane! Festival dell’America Latina: Musica, cultura, ballo, gastronomia e folklore di alcuni dei paesi più rappresentativi dell’America Latina! Vi potrete scatenare insieme alla samba delle sensuali Ballerine Brasiliane, all’energia della salsa e dei balli latini e all’irresistibile musica messicana, nonché assaggiare i tipici drink di questi paesi! Un mix di allegria, entusiasmo, passione y calor! October Festival: Una grande festa colorata e coinvolgente, inebriata dai mille sapori e profumi delle specialità gastronomiche provenienti da ogni angolo della Bavaria e dall’ottima birra bavarese! Immerso in un’atmosfera magica potrete assaporare, avvolti dal profumo del luppolo, del malto e dell’orzo, tutte le specialità e i sapori dell’antica Bavaria! Accompagnati dalla musica tipica suonata dal vivo. World Street Food Festival: Un villaggio mondiale del gusto, anzi, due! Qui potrete assaggiare alcune delle più famose prelibatezze internazionali, dolci e salate, che delizieranno il vostro palato con oltre 40 tra street food e ristoranti di tipiche cucine internazionali! Festival Argentino: Un vero e proprio viaggio nella poesia e passione del Tango! Lasciati ammaliare dal fascino delle atmosfere di Buenos Aires e sedurre dai passi degli strepitosi maestri argentini! Ogni giorno workshops, stage, concerti, lezioni aperte di vero Tango Argentino! Le Mille e Una Notte: Un omaggio al mondo Mediorientale, carico di sensualità, seduzione e magia. Sul palco si alterneranno le danze più rappresentative di queste splendide terre, eseguite con gli abiti ed accessori tradizionali! Giochi dal Mondo: Anche i bambini avranno uno spazio tutto loro in cui fare amicizia e divertirsi con tantissimi giochi diffusi nel nostro pianeta, nei quali si riflettono la cultura e le tradizioni dei luoghi in cui hanno avuto origine, oltre, ovviamente, a tutti gli spettacoli dei vari festival pensati anche per loro! Orario: 10:00 – 23:00

