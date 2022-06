Prevenzione, riscatto e rinascita, evento dedicato alle donne, lunedì 20 a Palazzo Caracciolo con Silvian Heach e l’associazione In Mani Sicure.

Silvian Heach, da sempre promotore di campagne per il sostegno e la difesa dei diritti delle donne, si unisce all’associazione In mani sicure per dar voce ad un nuovo progetto che sarà presentato il 20 giugno presso Palazzo Caracciolo a Napoli.

In mani sicure è un’associazione no profit che attraverso la chirurgia e l’esperienza di professionisti e medici, supporta donne e uomini che hanno subito danni da violenze domestiche o per motivi discriminatori di sesso, genere e religione.

“PREVENZIONE RISCATTO E RINASCITA” sono le parole scelte per identificare il progetto voluto e promosso da Mena Marano, CEO del gruppo Arav, da sempre vicina al mondo delle donne e ai loro bisogni.

L’iniziativa verrà lanciata con una conferenza stampa dove Mena Marano sarà affiancata da esponenti politici e sanitari che verterà su come poter proteggere le donne vittime di violenza, riscattarle da una situazione pericolosa, farle rinascere e riflettere su un cambiamento culturale.

Parteciperanno al dibattito, il senatore Francesco Urraro della Commissione Giustizia e Commissione Bicamerale Antimafia, che introdurrà le procedure e le misure cautelari per intervenire tempestivamente in caso di denuncia; l’avvocato Marco Campora presidente della Camera Penale di Napoli; Mario Griffo, professore di procedura penale all’Università del Sannio e Francesco Soviero, procuratore aggiunto di Salerno. Il dott. Arturo Amoroso, esperto di chirurgia plastica che con In mani sicure ha creato un’associazione di 30 chirurghi estetici pro bono per donne vittime di violenza, Ylena Manna, la presidente di In mani sicure e la dott.ssa Marina Gambardella proprietaria della clinica Villa Maria di Baiano.

Prevenire e intervenire in modo immediato senza lungaggini burocratiche per poi riscattare le donne vittime di violenza e farle rinascere: questo è l’obiettivo di Mena Marano e di chi ha sposato questa nobile iniziativa.