Prima domenica di Primavera al Rama Beach, tra rituali indù ed esclusivi dj set

“Breath, breath in the air, set your intentions, dream with care…”. Sarà #followthesun e non potrebbe essere altrimenti, la password per accedere alla prima domenica di Primavera firmata Rama Beach di Varcaturo. Ad ispirare l’evento, in programma per il 24 marzo nell’esclusivo ritrovo in riva al mare interamente progettato e realizzato a Bali, è stato, infatti, il celebre ed omonimo brano di Xavier Rudd.

La giornata prenderà il via alle 10 con un lungo brunch, che si protrarrà fino alle 16, scandito da un originale sound set a cura di Lunare Project. A seguire, aperitivo con cocktail competition, che vedrà sfidarsi a colpi di shaker i bartender di Prime Napoli, Brusco Wine&Audio Room, Galleria Leone, Wine Club Aversa e Redroom Spritziamo, con dj set by MaLu.

Clou della sensitive experience sarà, però, Aarti ovvero “prima di notte”, suggestivo rituale induista celebrato al tramonto da un monaco affiancato da un gruppo di musicisti dagli abiti coloratissimi. A dare il “la” alla cerimonia sarà il suono di una conchiglia, seguito dall’accensione di bastoncini di incenso, da agitare in elaborati volteggi, e da lanterne pronte ad illuminare il cielo. Il tutto mixato a musiche, canti, inni e campanelli.

L’intensa giornata si concluderà con l’animazione di Iwonoom&Soulhution e un ulteriore dj set.

Infoline: 392 4347500