Progetto: spazi di parità Toponomastica Femminile della Commissione Pari Opportunità della Regione Campania.

Si è tenuta martedì 28 marzo 2023, presso l’auditorium della Regione Campania, l’evento conclusivo del progetto “Spazi di parità. Toponomastica femminile.

Luoghi di parità e impronte femminili dello spazio urbano” della Commissione regionale pari opportunità.



Al centro dell’iniziativa, a cui hanno partecipato gli istituti scolastici “Campo del Moricino” di Napoli e “Carlo Santagata” di Portici, il tema del riconoscimento alle donne e al loro contributo in settori come storia, economia, arte, scienza e politica.

L’iniziativa, moderata da Maria Lippiello, responsabile scientifico del progetto, è stata introdotta dalla presidente Natalia Sanna della CRPO, cui sono seguiti gli interventi della

Vice-presidente del Consiglio Regionale On. Valeria Ciarambino, del Consigliere Regionale On. Massimiliano Manfredi, delle assessore P.O. del Comune di Caserta, Emiliana Credentino, e Sofia D’Anna del Comune di Sperone (AV), oltre che della Prof.ssa Mariavalentina Esposito della scuola Campo del Moricino e del dirigente Prof. Nicola Di Muzio della scuola Carlo Santagata.



Tutti gli interventi hanno focalizzato l’attenzione sulla necessità di dare la giusta rappresentazione per ricordare, celebrare, parlare di politiche di genere. Un’iniziativa pensata e voluta dalla sottocommissione “Diritto alla città, politiche urbane e beni comuni nell’ottica di genere”, curata da Angelina Acampora, Maria Lippiello, Natalia Sanna, Maria D’Elia e Melania Picariello, per mettere in luce un tema, quello della toponomastica

femminile, ancora poco conosciuto ma che a parere della responsabile del progetto – Maria Lippiello – e della Presidente – Natalia Sanna -può diventare un valido strumento per lavorare sui territori e continuare in quel percorso culturale di uguaglianza e parità dei diritti. Parlare di pari opportunità attraverso modi tangibili, come può essere l’intitolazione

di una strada o di una piazza, vuol dire anche riconoscere la figura delle donne e il contributo che ha saputo dare.