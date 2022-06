Punk Tank cafè, festa per il primo anno venerdì 17.

IL Punk Tank Café, compie in questo mese di giugno 2022 un anno di attività, Un anno in cui l’impegno e il lavoro dei gestori e dell’intero staff, ha fatto in modo di poter non solo intrattenere i propri clienti ma fare cultura, con oltre 60 eventi (sempre ad ingresso gratuito) di artisti emergenti e illustri, dando spazio a tutte le forme d’arte. La musica con Bisca, gli Almamegretta; la letteratura con Bruno Casini e Pietro Zucaro, gli eclettici interventi di Massimo Zamboni, Claudio Capovilla; le esposizioni di Antonio Zagame e Luca De Martino, sono solo pochi esempi di quanto successo quest’anno.

Tante le persone che sono venute a trovarci e a sostenerci in questo primo anno di attività, tra cui personalità come Daniel Pennac, Mario Martone e Peppe Barra.

La ricerca continua per migliorarci e migliorare la nostra offerta ricade anche sulla scelta dei prodotti che proponiamo, dal vino, all’american bar, alle birre: l’intento è di offrire prodotti di qualità e che non siano della grande distribuzioni e industriali (ove possibile), con una proposta che non sia però limitata. Pertanto produciamo, in collaborazione con il birrificio abruzzese, la nostra birra: la Punk Tank Epa e la Punk Tank Jap, sia in bottiglia che alla spina; per le quali abbiamo avuto dai nostri clienti soltanto riscontri positivi. Ovviamente non ci siamo fermati qui: presto saranno affiancate anche dalla variante Keller!

Tutto ciò ci sprona a lavorare sempre meglio per confermare la nostra mission: Accogliere arte, musica, letteratura e anime.

Siete tutti invitati a trascorrere con noi una serata di festeggiamenti con il live di Aldolachivalà che sarà seguito dal Dj Set Vulgarbit.

link evento fb: https://fb.me/e/1GiR9hqGT