Punk Tank Cafè, gli appuntamenti di febbraio.

SABATO 18 FEBBRAIO IL LIVE DEI LITTLE PONY.

I Little Pony sono una band ITA / USA nata per le strade di Napoli, la

loro New York, vero laboratorio creativo e mezcla di contaminazioni

artistiche di ogni tipo.

Il sound molto personale, frutto di una ricerca sonora fuori da ogni

schema o definizione, deriva da influenze che spaziano tra funk, R&B, psichedelia anni ’60, rap, spoken word, new wave e pop.

Nascono come trio nel 2014 con Ryan Spring Dooley, sax e voce, Marco Guerriero, basso e Fulvio Laudiero alla batteria.

WE ALL FALL DOWN: STRADE, RANE, PRINCIPI E DAME è il

loro primo album, uscito nel 2014 per la Red Plastic Label di Pavia,

seguito da un tour che impegnerà la band in varie città italiane, tra cui Roma, Milano, Napoli, Palermo. Tra le diverse esibizioni live, l’apertura dei Califone (band post rock sperimentale di Chicago), la partecipazione all’inaugurazione della metro Toledo di Napoli curata da Oliviero Toscani, presenti nel circuito off del festival Bilbolbul di Bologna e sui palchi del forte prenestino di Roma, in occasione del “Crack!”. Suonano inoltre al “Crusco jazz” di Brienza del 2016 e arrivano alle semifinali delle selezioni italiane dello Sziget festival 2016.

Nel 2017 esce MILKY WHITE WAY, prodotto in collaborazione con

la Tafuzzy Records di Rimini e la napoletana Octopus

Records. Seguono anni di concerti in giro per l’Italia e l’Europa. Tra i

tanti: Lugano Buskers Festival (CH), Aufgetischt St.Gallen (CH), Paris

Semaine Italienne de la Musique (FR), 23 Robadors Barcellona (SP),

headliners al Ballarò Buskers Festival di Palermo, Sofar Sounds Napoli…

La band ha cambiato formazione nel 2018, quando Valerio De Martino (BDO, Buddhasuperoverdrive, Naphta Narcisse) è subentrato alla

batteria. Con l’aggiunta di nuovi strumenti come sintetizzatori, batteria elettronica, effetti moog al sax e voci, i Little Pony cambiano totalmente il suono degli inizi.

VOODOO WE DO! è il risultato.

Scritto durante diversi tour tra Italia ed Europa, prodotto da Nicola Tranquillo e la band, con la collaborazione di Albino D’Amato degli Almamegretta, registrato nei Vessel Recording Studios nel febbraio 2020 e masterizzato da Gianni Versari, l’album è attualmente in attesa di uscita a causa della pandemia.

Sempre nel 2020 i Little Pony diventano un quartetto quando Pierluigi D’Amore, del gruppo francese Guappecartò, si unisce alla band ampliando la sezione synth.

Con questa nuova formazione, durante il primo lockdown di marzo,

hanno prodotto un brano inedito, NEVER KNOW, realizzato con

mezzi a portata di mano e in sessioni domestiche solitarie, che diventerà anche un videoclip, fotografia del momento vissuto

https://fb.me/e/2IDDDhbiz