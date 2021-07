Ray-Ban You’re On, tre nuovi episodi online con Charli XCX e beabadoobee.

Viene presentato oggi un nuovo capitolo di You’re On con tre nuovi episodi in cui ogni look

esprime il concetto di sicurezza in sé stessi. Le innovative e acclamate musiciste Charli XCX e

beabadoobee, portatrici di uno stile caratterizzato da atmosfere autentiche, partecipano a una serie eclettica di corti che racchiudono una visione stilistica personale e incarnano i momenti in cui si è audaci, liberi e spontanei. Momenti che sprigionano atmosfera ed energia, rivelando un modo di essere. La campagna celebra l’originalità di tre look destinati a chi ama vivere l’attimo: Tangled, Waterpark e Arcade.



Benvenuto nella nuova era Ray–Ban, un mondo tutto nuovo. Vieni a scoprirlo, You’re On.





TANGLED

Per vincere, la regola è una sola: riuscire a mantenere sempre l’equilibrio in modo autentico e

spontaneo, facendosi largo nel groviglio di braccia e gambe. Pronto per una serata all’insegna

del divertimento? Ray–Ban è sempre al tuo fianco, anche quando il gioco si fa duro.



WATERPARK

Per fuggire dalla calura estiva non c’è niente di meglio di un bel tuffo e una nuotata in tutta

libertà, scegliendo per questo momento di pura energia uno stile che non passi inosservato.

Circondato da amici allegri e spensierati, il bagnino mostra con sicurezza il suo lato più

autentico grazie a un paio di occhiali perfettamente in linea con la vivacità del momento.



ARCADE

Livello 3, tocca al giocatore 1, chi si muove a tempo vince! Questi ragazzi si divertono a mettere alla prova le loro doti da ballerini con un classico intramontabile. Visionari, audaci e intriganti, si ritrovano subito al centro dell’attenzione grazie a un look grintoso unito alla precisione dei passi. Pronti per il prossimo livello?