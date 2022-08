Restate a Napoli – II edizione Rassegna estiva di musica e teatro dal 9 al 16 agosto a Piazza Plebiscito, direttore artistico Lello Arena.

Al via la seconda edizione della rassegna, in programma dal 9 al 16 agosto in Piazza del Plebiscito, la grande manifestazione che sin dalla sua prima edizione nel 2020 ha riscosso un grande successo in termini di gradimento e partecipazione del pubblico.

La kermesse, promossa dal Comune di Napoli e rivolta ai cittadini e ai visitatori della città, vanta la direzione artistica di Lello Arena. La rassegna di 8 giorni prevede 24 spettacoli, suddivisi in 3 rappresentazioni al giorno, tra le ore 19 e le ore 24, per un totale di oltre 60.000 spettatori. La proposta artistica lascia spazio a diverse forme espressive: musica, teatro, danza, comicità, arti circensi e arte di strada ed è articolata in un programma che dà ampio spazio a giovani interpreti e nuove leve oltre che ad artisti di caratura internazionale.