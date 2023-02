Revenge porn, convegno lunedì 20 all’Hotel Oriente insieme a Confesercenti.

«Confesercenti Napoli e Campania coadiuva, con grande piacere ed interesse- spiega Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno –, lo studio penalistico dell’avvocato Maria Grazia Santosuosso, che ha voluto questo convegno, per discutere di un problema comune a tanti ragazzi e ragazze, figli anche dei nostri imprenditori e commercianti, che possono essere vittime di questo fenomeno».

Proprio per questo nell’incontro si metteranno in luce il pericolo del “revenge porn” e i mezzi per difendersi. Con Francesca Florio, scrittrice e divulgatrice di diritto, ad esempio, lo studio MGS si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’argomento con un evento giurisprudenziale a tema. Si parlerà di Revenge Porn e di tutte le sfaccettature penali, psicologiche, sociali e culturali che questo fenomeno in crescita comporta.

INTERVERRANNO

Saluti

● Prof. Gaetano Manfredi – Sindaco di Napoli

● Avv. Antonio Tafuri – Presidente consiglio dell’ordine degli avvocati di Napoli

● Dott. Vincenzo Schiavo – Vice Presidente nazionale Confesercenti

Modera

● Avv. Maria Grazia Santosuosso – penalista

Relatori

● Avv. Francesca Florio – penalista e scrittrice

● Avv. Hilarry Sedu – Consigliere dell’ordine degli avvocati di Napoli

● Avv. Manuela Palombi – Penalista e segretaria Movimento Forense Napoli

● Avv. Marco Campora – Presidente Camera Penale di Napoli

Invitati

● Maria Teresa Giglio – Madre di Tiziana Cantone, vittima di revenge porn

● Ass. Forti Guerriere – con la testimonianza di una vittima di violenza