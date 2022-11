Riccardo Muti dirige Macbeth, da giovedì 17 online sul sito istituzionale del Maestro.

Da domani, giovedì 17 novembre, è online in esclusiva sul sito riccardomutimusic.com il “Macbeth” in forma di concerto diretto dal Maestro RICCARDO MUTI (https://bit.ly/Concerto-Muti-Macbeth) che si pone a conclusione del periodo di prove con giovani direttori, pianisti, cantanti e orchestra raccontati nel ciclo di quattro appuntamenti “Muti prova Macbeth”, in onda su RAI 5 in prima serata. Il video streaming del concerto sarà disponibile fino all’8 gennaio 2023.

Un’occasione per poter assistere virtualmente al concerto di un’opera particolarmente importante per il Maestro: lo scorso anno a Tokyo, infatti, il concerto su Macbeth diretto da Riccardo Muti a conclusione del suo periodo di prove con i giovani direttori (edizione dell’Italian Opera Academy in Tokyo 2021) è stato riconosciuto il miglior concerto di musica classica in tutto il Giappone nel periodo compreso dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021, da parte della rivista giapponese Ongaku no Tomo.

Sempre online in esclusiva sul sito riccardomutimusic.com, anche lo speciale video di presentazione al pianoforte dell’opera “Macbeth”, realizzata dal Maestro RICCARDO MUTI (www.riccardomutimusic.com/prodotto/muti-macbeth-presentazione-al-piano/). Il video, anch’esso disponibile solamente su territorio italiano fino al 30 novembre, è un modo totalmente inedito per approcciarsi, conoscere e approfondire i quattro atti dell’opera lirica di Giuseppe Verdi, grazie a uno dei più grandi direttori d’orchestra del mondo.

La visione di questo speciale video è propedeutica per una maggiore comprensione del ciclo di quattro speciali appuntamenti “Muti prova Macbeth”, in onda in prima serata su RAI 5, e di cui domani, giovedì 17 novembre, andrà in onda il terzo appuntamento. Il quarto, e ultimo, andrà in onda giovedì 24 novembre.

Tutti i contenuti presenti sul sito riccardomutimusic.com, prodotti da RMMUSIC Records, sono rivolti agli interessati di qualsiasi età, ma anche a tutti i curiosi che vogliono avvicinarsi alla classica per la prima volta, talvolta anche spinti dalle puntate in onda su RAI 5.

“Muti prova Macbeth” è uno straordinario percorso formativo che guiderà il pubblico anche più inesperto alla scoperta dell’opera, concentrandosi sui momenti più importanti, le prove e i dietro le quinte, mostrando anche l’aspetto didattico del Maestro, con il carisma che lo contraddistingue sul palco, suo habitat naturale.

Obiettivo del programma, prodotto da RMMUSIC Records, è destare in quante più persone possibile l’interesse, la curiosità, il fascino per la musica classica e dare loro gli strumenti per, con le parole del Maestro, “soffermarsi nella bellezza, saperla abitare e ascoltare, riuscire ad orientarsi nella foresta dei suoni e poterci camminare dentro”.

Questo il cast di “Macbeth”: Macbeth, Serban Vasile Banco, Riccardo Zanellato Lady Macbeth, Vittoria Yeo Dama di Lady Macbeth, Antonella Carpenito Macduff, nobile scozzese, Giuseppe Distefano Malcolm, figlio di Duncano, Riccardo Rados Medico, Adriano Gramigni Domestico di Macbeth, Un araldo, Riccardo Dernini Orchestra Giovanile Luigi Cherubini Coro Costanzo Porta

Da oltre quarant’anni, Riccardo Muti insiste sull’importanza che la musica classica riveste nella formazione di ogni individuo e nella sua crescita umana. Il Maestro sente inoltre il dovere etico-morale di trasmettere la sua esperienza per aiutare il pubblico a confrontarsi con la straordinaria opera italiana.