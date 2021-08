“Ricomincio da 4”. Torna Fiera del Vintage e A1EXPÒ si tinge di raffinata malinconia.

Sabato 4 e domenica 5 settembre torna al polo fieristico A1EXPÒ CASERTA la Fiera del Vintage, giunta alla quarta edizione.



Dopo i successi delle edizioni precedenti, gli espositori del settore tornano ad allestire l’area di Viale delle Industrie 10, San Marco Evangelista, con gli oggetti più trendy delle precedenti generazioni.



Oggetti che hanno caratterizzato la vita, gli usi, le tradizioni dei nostri genitori, zii, nonni o magari la nostra gioventù e che tornano tirati a lucido in un contesto classico-moderno.



Dall’antiquariato all’artigianato, passando per l’abbigliamento, il collezionismo e le immancabili auto e moto d’epoca: la vintage mania rappresenta un fenomeno sociale e culturale senza storia, senza tempo e senza meta, ma soprattutto senza età.



Il passato come fonte d’ispirazione in un percorso che trascende i confini temporali per un’esperienza sensoriale ed intellettualmente appagante.

Hai sempre desiderato quel vinile introvabile?

Quel pezzo di arredamento ormai fuori mercato?

Quel jeans che non producono più?

Quegli oggetti di bigiotteria che vorresti ma che non riesci a trovare?



Alla Fiera del Vintage puoi trovare pezzi rarissimi, non più esposti nei negozi ma che continuano a vivere attraverso l’eleganza e la raffinatezza dell’ ”Ever green”.



Perché? Beh, il motivo è semplice: la bellezza è un concetto sempre attuale che non passa mai di moda.



Indossare vintage o avere pezzi in casa di altri tempi, è sinonimo di originalità coadiuvato ad un pizzico di anticonformismo che fa la differenza nello stile e nella personalità.



Ma non è tutto; infatti l’esposizione include una scelta vasta per diverse tipologie merceologiche d’annata che e che comprendono settori differenti tra loro.



Insomma, sarà una due giorni da non perdere per tutti gli amanti del genere, per i curiosi e per chi da anni coltiva la passione del vintage e del suo indotto che travalica i confini cronologici.



L’ingresso alla fiera sarà gratuito con i cancelli che resteranno aperti dalle 10.00 alle 20.00.



L’accesso all’area fieristica è caratterizzato dalle disposizioni per il contenimento della diffusione del Covid – 19 che prevede, dunque, l’uso del dispositivo di protezione dal contagio (Mascherina) e distanziamento ecc.



Inoltre, secondo le normative vigenti, per l’accesso in fiera è obbligatorio esibire il green pass o in alternativa il certificato dell’esito negativo del tampone eseguito non oltre le 48 ore antecedenti l’ingresso nella struttura.

Segui Fiera del Vintage Caserta sui canali Facebook ed Instagram per tutte le novità