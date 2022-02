Robothlon, il gioco da tavolo vincitore del secondo bando “laFactory dei giochi” lanciato dalle Librerie Feltrinelli, arriva nei negozi e online!

Da mercoledì 2 febbraio gli appassionati di giochi table-top potranno trovare tra gli scaffali delle Librerie Feltrinelli di tutta Italia e online sui siti e-commerce (lafeltrinelli.it e IBS.it) Robothlon, il gioco vincitore del secondo bando “laFactory dei giochi” lanciato da laFeltrinelli che ha concluso con grande successo la campagna di crowdfunding avviata il 10 giugno 2021 su Produzioni dal Basso, la prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation.

Robothlon è un progetto di Abracadula, un gruppo di lavoro formato da Gianluigi Pucciarelli (ideazione e sviluppo), Mario Berillo (illustrazione) e Silvia Scaccuto (grafica): una realtà impegnata a mettere in rete le competenze relative a giochi da tavola, libri illustrati e fumetti nel territorio di Potenza (Basilicata). Vere e proprie Olimpiadi tra robot, dove struttura narrativa e gameplay si affiancano ad una grafica cartoonesca e originale, coinvolgendo i giocatori in rocambolesche competizioni sportive con il proprio robot.

A inizio partita si estraggono le Gare, che prevedono il superamento di alcune prove, con l’obiettivo di ottenere il numero maggiore possibile di Medaglie. Inoltre, è possibile rendere il proprio Robot ancora più competitivo installando nuovi Upgrades, aumentare il punteggio raggiungendo i Target previsti e superare le difficoltà che possono sorgere durante la gara attuando i Program. Al termine di 5 turni di gioco, risulterà vincitore il giocatore che avrà ottenuto il maggior numero di Medaglie, che diventerà quindi campione dei Robothlon.

Lo stesso successo è stato vissuto anche da Aster, gioco di intuito e logica spaziale nato dentro l’associazione internazionale no profit Mensa Italia dalla creatività dei game designer Manuel Cuni e Dario Massa, vincitore della prima call for ideas lanciata da laFeltrinelli, esaurito in breve tempo, sia nei negozi che negli store online.

Per maggiori informazioni sul gioco: https://www.produzionidalbasso.com/project/robothlon-il-gioco-da-tavolo/