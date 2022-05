Rotte e Traiettorie, domenica 22 all’Archivio Storico Banco di Napoli per il Maggio dei Monumenti.

Domenica 22 maggio, alle ore 10.30, nell’incontro “Rotte e Traiettorie”, in programma a il Cartastorie il museo dell’Archivio storico del Banco di Napoli, lo scrittore di origine algerina Tahar Lamri, accompagnato dalle note di Ibrahim Drabo, musicista del Burkina Faso e Pasquale Bardaro, polistrumentista italiano, ripercorrerà una pagina di storia della città di Napoli, quando tra il ‘600 e il ‘700 fu un’importante piazza di scambio, riscatto e compravendita di schiavi provenienti dal Maghreb e dall’Est Europa. La narrazione si interseca con i racconti del nostro presente, riportando lo sguardo sull’altra sponda del Mediterraneo. L’incontro è uno degli appuntamenti di Allargare i muri. Incontri con i nuovi napoletani curata da Casba Società Cooperativa Sociale – Migrantour Napoli per Il Maggio dei Monumenti del Comune di Napoli.

Ducati 100 a compimento di ducati 150 per l’intero prezzo d’una schiava chiamata Attice con uno schiavottello alla zizza chiamato Amet (24 settembre 1661). “Ducati 30 per final pagamento di uno schiavo turco chiamato Maumet […] per mandarsi in Biserta per cambiarlo testa per testa con Giovanni Battaglia de Vincenzo che si trova in potere de torchi. (18 maggio 1601) Sono queste alcune testimonianze conservate all’Archivio storico del Banco di Napoli che raccontano di quando la città era il cuore di un mercato di carne e di anime e centro in cui si definivano i riscatti dei cristiani e in cui si acquistavano i prigionieri “turchi”, come genericamente venivano chiamati i musulmani. Un’attività fiorente che si alimenta delle costanti schermaglie e scorrerie tra i corsari barbareschi e gli stati cristiani. L’intero Mediterraneo assistette a questa tela fatta di riscatti, libertà negate e interessi economici e Napoli fu la porta obbligata attraverso cui transitarono i destini di migliaia di persone, schiavi o redenti.

L'incontro è uno degli appuntamenti di Allargare i muri. Incontri con i nuovi napoletani promossi da Casba Società Cooperativa Sociale – Migrantour Napoli

Le passeggiate, attraverso luoghi più o meno noti della città, con eccezionali guide interculturali di origine straniera, si tengono tutti i fine settimana fino al 12 giugno 2022.

