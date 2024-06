Sabato al Teatro dei Piccoli ventiduesimo Premio ABIO Napoli

Sabato 8 giugno alle ore 10 nel giardino del Teatro dei piccoli di Napoli, andrà in scena la ventiduesima edizione del Premio ABIO Napoli, “Ci credete che siamo tutti artisti?”.

Un evento emozionante organizzato dall’Associazione ABIO Napoli che da 24 anni si impegna per rendere i reparti pediatrici più a misura di bambino, attraverso il gioco l’ascolto e l’allestimento di reparti accoglienti e colorati al fine di rendere meno traumatica la permanenza in ospedale dei bambini e delle loro famiglie.

Ogni anno i volontari di ABIO Napoli raccolgono centinaia di opere d’arte nate dalla fantasia dei bambini incontrati nelle corsie che, con matite e colori, danno voce alle emozioni provate durante la degenza in ospedale.

Il Premio ABIO rappresenta una preziosa occasione per riabbracciare, lontano dal contesto ospedaliero e in un clima di festa, tutti i bambini incontrati nei reparti pediatrici e per premiare con una medaglia la loro creatività e il loro coraggio.

Salvatore Calise, grande amico e sostenitore di ABIO, condurrà lo spettacolo con la partecipazione straordinaria di personaggi noti che saranno svelati solo durante lo spettacolo e che con la loro presenza hanno deciso di sostenere ABIO Napoli per regalare una festa sorprendente a tutti i bambini che parteciperanno.

Durante la cerimonia saranno consegnati i premi “Napoli per l’Infanzia” a due realtà che si sono particolarmente distinte per il loro impegno a favore dei bambini e degli adolescenti:

Croce Rossa Italiana – Comitato Napoli: per il grande impegno sociale e per le operazioni di soccorso a supporto dei bambini provenienti da Gaza e dei migranti tratti in salvo dalla nave Life Support di Emergency.

Associazione Mille Colori Scampia: per le attività di sostegno ai bambini e alle famiglie del quartiere Scampia.

Il Premio ABIO è testimonianza dell’impegno e del lavoro dei volontari di ABIO Napoli, ma soprattutto è l’affermazione che la solidarietà è un valore indispensabile e che le favole possono irrompere nella vita, anche nella corsia di un ospedale perché “Il sorriso è un sogno realizzato”.

Una festa “a misura di bambino” ricca di sorprese, giochi, gadgets, laboratori creativi e animazione organizzata con impegno e dedizione dai volontari di ABIO Napoli, supportati dalla preziosa collaborazione di agenzie di animazione, aziende e artisti del panorama partenopeo: Garden Rose Events, Puerta Balloon Style, Ciro Scialò, Greta Chiarelli, Frizzi party Animation, Ralph Pollastro, Bubble World, Teatro le Nuvole, Ole e Ilvia, Scarabocchio, Salvatore Donnarumma, Mago Sasà, 2M Ufficio, GNA lab, Music & Light, Antonella Dia, Iside Creazioni, SEA Supereroi Acrobatici, Casper Animation. L’evento è, inoltre, sostenuto da: Fondazione Ferrarelle che offrirà acqua gratuitamente per tutti i partecipanti, Haribo e Pasticceria Pianese che addolciranno la festa con caramelle e dolcetti deliziosi.