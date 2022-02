San Valentino a Capodimonte, appuntamenti domenica 13 e lunedì 14.

“Due cuori e… un dipinto”

Domenica 13 e lunedì 14 febbraio 2022, promozione 2×1 in biglietteria

Domenica 13 febbraio ore 12.00

“Tutte le forme dell’amore” – visita guidata alla ricerca dell’amore nelle opere della collezione

Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli

Speciale San Valentino al Museo e Real Bosco di Capodimonte: nei giorni di domenica 13 e lunedì 14 febbraio 2022, si entra in coppia al museo ma paga uno solo. Una promozione per tutti gli innamorati che desiderano trascorrere del tempo immersi nella magia delle opere d’arte esposte nella Reggia. E sul Belvedere di Capodimonte, davanti a uno dei panorami più belli della città, uno speciale cartello di obbligo inviterà tutti a scambiarsi un bacio e a condividere gli scatti più belli sugli social. L’iniziativa è promossa dalla Terza Municipalità del Comune di Napoli.

Inoltre, domenica 13 febbraio alle ore 12, è prevista la visita guidata “Tutte le forme dell’amore” a cura degli storici dell’arte de Le Nuvole, servizi educativi del Museo e Real Bosco di Capodimonte dedicata al tema dell’Amore, quello con la A maiuscola. Una immersione nei dipinti – ma anche in alcuni affascinanti bozzetti – del primo piano del museo, tra i capolavori della collezione Farnese, in cui emerge il nobile sentimento. Alla scoperta dell’amore passionale di una coppia di amanti, all’amore per una inaspettata paternità e l’amore fra amici fraterni. Sinonimo di complicità, gioia, felicità ma anche tormento e costrizione, si può amare con un semplice sguardo o facendo dono di un oggetto prezioso. Tutte le forme dell’Amore in un percorso guidato a tema che anticipa il giorno di San Valentino, la festa degli innamorati perché, in fondo, si può amare ogni giorno.

Visita non inclusa nel biglietto di ingresso al museo, costo 10 (tariffa valida per due persone)

Ai partecipanti alla visita si applica la promozione 2×1 sul biglietto di ingresso al museo.

Prenotazioni on line al link

https://www.coopculture.it/it/prodotti/tutte-le-forme-dellamore/

obbligo di mascherina e green pass rafforzato

