Sant’Antonino benedice il suo popolo, ritorna la processione religiosa del Santo Patrono di Sorrento.

“La figura del messaggero di pace è importante nella Bibbia così come per noi oggi. Quanto abbiamo bisogno di buone notizie? Le cattive notizie ci tolgono la tranquillità. Impariamo a scorgere nel buio, i segni della bellezza che viene. In che modo? Amando, non c’è altra via per spezzare la catena violenza. Solo l’attenzione e l’accoglienza dell’altro fondano le basi per una convivenza libera e pacifica, capace di costruire un futuro sano. Non sempre siamo capaci di camminare insieme, ma la Chiesa è chiamata a farlo. Sant’Antonino ha dedicato tempo all’ascolto e al silenzio, diventando così segno concreto di unità, amicizia e comunione. Siate lievito di giustizia e fiaccole di speranza, capaci di accogliere la grazia del Signore per condividerla con tutti” – le parole del Vescovo Alfano.