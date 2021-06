Senior News: in tv e su oltre 100 radio il nuovo notiziario quotidiano a misura di senior.

Compie un salto di qualità l’informazione di Senior Italia FederAnziani, con l’approdo di Senior News, notiziario quotidiano dedicato agli over 65, in TV e su un network di oltre 120 radio. Il TG, nato nel luglio 2020, in questi mesi ha continuato a fare ogni giorno informazione su temi di attualità di interesse dei senior, con una particolare attenzione alla salute, non solo occupandosi dell’andamento della pandemia, della campagna vaccinale e offrendo preziosi consigli di esperti su come affrontare al meglio questo difficile periodo, ma anche sensibilizzando il proprio pubblico sull’importanza della prevenzione e della corretta gestione delle malattie croniche lasciate in ombra dal Covid 19, con cui convivono in Italia circa 24 milioni di persone, prevalentemente ultrasessantacinquenni.

Attraverso notizie e interviste ai principali esponenti della comunità medico-scientifica, Senior News continuerà a portare avanti un’informazione corretta sulla salute, contrastando le fake news che nei mesi passati hanno spesso diffuso una visione distorta della realtà rispetto alla pandemia in corso, generando ansia e allarme sociale anche tra le fasce più deboli della popolazione. In Senior News, inoltre, trovano spazio temi come le nuove tecnologie, il benessere, il turismo, l’alimentazione, oltre a rubriche utili e consigli su vari aspetti della quotidianità, con un linguaggio pensato appositamente per gli utenti silver, centrato sui loro bisogni e interessi.

Il TG andrà in onda, con una nuova veste grafica, su Canale Italia 84 lcn Digitale Terrestre e Canale 937 Bouquet Sky alle 19.00, mentre l’edizione radiofonica sarà trasmessa dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 16.30-18.00, su Radio Reporter, Radio Val del lago, Giornaleradio, Radio Anaunia, Radio Canale Italia, Radio Bologna Uno, Radio Emme, Nova Radio, Radio Ananas, NSL, Radio Italia anni 60, Spazio Blu, Radio Galileo, Radio Centrale Teramo, Radio amore, ARC Avellino, Radio master, Controradio, Radio Potenza centrale, Radio Crotone 97, Radio amore nostalgia, Radio internazionale. Un network di altre 100 radio inoltre ospiterà, tutti i venerdì alle 18.00, lo speciale settimanale dedicato alle più importanti notizie selezionate dalla redazione di Senior News. La diffusione radio-tv va ad aggiungersi a quella, già consolidata nei mesi scorsi, attraverso il web e i canali social più frequentati dagli over 65 (Facebook e Youtube) dove il tg continuerà a essere online tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

«Con questo passaggio vogliamo essere ancora più vicini al pubblico dei senior – dichiara Eleonora Selvi, Portavoce di Senior Italia FederAnziani e Direttrice Responsabile di Senior News – e raggiungerli anche attraverso canali che frequentano abitualmente come la tv e la radio, che vengono ad aggiungersi agli strumenti di diffusione fin qui usati, ovvero i social e gli smartphone. In questi mesi il TG ha raggiunto importanti risultati in termini di ascolto dimostrando che gli over 65 sono sempre più presenti sui social e interessati a ricercare informazioni utili che li riguardano.»

«Il TG è nato un anno fa inizialmente per far fronte alla chiusura dei centri sociali per anziani e continuare a comunicare attraverso una striscia di informazione quotidiana che veicolasse importanti consigli su come mantenersi in salute, fare prevenzione, seguire i corretti stili di vita, imparare a riconoscere i sintomi delle principali patologie croniche e gestirle al meglio, ma che soprattutto mantenesse aggiornati e informati i senior, aiutandoli ad affrontare un periodo di isolamento per molti di loro critico. Senior Italia in questo anno è stata sempre presente al loro fianco, pur non potendo contare sulla rete fisica dei suoi 3.700 centri anziani chiusi a causa del Covid» dichiara Roberto Messina, Presidente Nazionale di Senior Italia FederAnziani.

Tra le campagne portate avanti nell’ultimo anno quelle sulla promozione dei sani stili di vita, l’attenzione alla prevenzione, le malattie croniche, le patologie respiratorie, l’asma, l’asma grave, la bpco, le patologie oncologiche, il tumore del polmone o carcinoma polmonare, la leucemia, il diabete, lo scompenso cardiaco, l’ipertrofia prostatica benigna, la cistite, la fragilità ossea, le patologie delle valvole cardiache, l’ipercolesterolemia, l’incontinenza urinaria, l’epatite C, l’aderenza alla terapia. Argomenti puntualmente approfonditi anche attraverso video interviste a medici ed esperti.

Le campagne informative promosse attraverso Senior News sono realizzate con il contributo non condizionato di:

ABBOTT

AMGEN

ASTRAZENECA

DAIICHI SANKYO

EDWARDS LIFESCIENCES

FATER

PIERRE FABRE

SERVIER

