Serata dedicata ad Aldo Masullo domenica 22 a Terzigno.

Non avendolo potuto ricordare ad un anno dalla scomparsa, per via delle restrizioni dovute alla situazione pandemica dello scorso anno, gli amici di Aldo Masullo si incontreranno, a due anni circa dalla scomparsa del filosofo, grazie ad un evento organizzato dall’artista Mario Apuzzo, grande amico del Professore.



L’incontro avrà luogo domenica 22 maggio a partire dalle ore 17,00 nel “Giardino Dei Sogni” a Terzigno; giardino che lo stesso Mario Apuzzo, che ne è l’ideatore e curatore, ha voluto dedicare proprio alla memoria di Aldo Masullo ed Italo Calvino.



Oltre ai saluti di Colomba Iovino, presidente del Centro Studi Xeniart, e quelli dei sindaci Gaetano Manfredi, Francesco Ranieri, Andrea Reale, Agostino Casillo sono previsti gli interventi di personalità della cultura: Nino Daniele, lo stesso Gaetano Manfredi, Marta Masullo, Francesca Tolve, Dario Giugliano, Paolo Ricci, Matteo Palumbo, Lucio Saviani, Alfonso Andria, Massimiliano Manfredi, Ortensio Zecchino, Aldo Cennamo, Giovanni Squame, Gabriele Riccardi. Inoltre sono a cura di Marcello Carlino e Giorgio Agnisola due interventi critici sulla poesia e sul senso dell’arte di Aldo Masullo.

Proiezioni video con letture di: Gigi Marzullo, Enzo De Caro, Mariano Rigillo, Fernando Masullo, Enzo Salomone, Gennaro Vellecco, Renato Carpentieri. Interventi musicali: Rosario Ruggiero, Domenico Sodano, Daniela Picciau. Modera: Ermanno Corsi, coordinano: Lucio Canzanella e Paolo Russo. L’appuntamento è per domenica 22 maggio dalle ore 17.00 nel “Giardino dei Sogni” di Mario Apuzzo, Centro Studi Xeniart via Fiume 16-18 Terzigno (il giardino si trova in via San Giuseppe 7). Ingresso gratuito e libero fino ad esaurimento posti disponibili. Per informazioni e prenotazioni chiamare Mario Apuzzo 366.3836811 – 081.82829093