Siamo Gocce di Mare, da venerdì 17 il nuovo album di Sal Da Vinci.

SAL DA VINCI, tra le celeb più acclamate e amate dello scenario partenopeo, torna a distanza di cinque anni dal suo ultimo progetto artistico con il nuovo disco di inediti “SIAMO GOCCE DI MARE”, disponibile da venerdì 17 settembre nei digital store e da venerdì 24 settembre nei negozi di dischi.

Inoltre dal 17 settembre è in rotazione radiofonica ed è disponibile ovunque “L’altra verità”, il nuovo singolo estratto dall’album.

Forse il disco più intimo di Sal, introspettivo, in cui il cantante scava nella profondità di storie e sentimenti vissuti, per regalarne la loro rotondità. Ad accompagnare l’artista in questo suo nuovo viaggio, il Maestro Adriano Pennino che ha curato ancora una volta la direzione artistica con Sal e gli arrangiamenti dei brani.

Ogni canzone è la descrizione perfetta di quello che si può nascondere in un angolo del cuore: il luogo in cui tutto ha un senso e in cui poter fabbricare sogni, quelli belli e veri; dove sono raccolte le debolezze, le paure e le gioie, gli entusiasmi e le speranze.

Renato Zero, che ha omaggiato la canzone di Sal regalando il titolo suggestivo dell’album, dedica queste parole al suo amico e collega: “Le tue sane radici, mi conforta sapere, che sono ancora presenti ed intatte. E Napoli, grazie anche a te, mi giunge ancora, così fragrante ed irresistibile!

Con il cuore pieno, l’artista racconta così il suo nuovo progetto: “Ancora una volta qui, ad esprimere tutta la mia gioia in tempi così magri di entusiasmi. Ancora una volta qui in possesso di quell’energia che solo se ami la tua gente riesci a raccontare tutto il mare d’amore che c’è. Ancora una volta insieme, come due gocce di mare, due gocce che navigano insieme. Ancora una volta qui a raccontare nelle note e nelle parole delle canzoni. E allora capisci perché esistono le canzoni, che servono a far diventare superlativa la vita e in cui tutto è più di quel che è la vita. Quando siamo a due passi da noi, diventiamo una canzone, diventiamo innamorati”.

15 brani, 15 storie che rappresentano simbolicamente l’equilibrio di un matrimonio perfetto tra chi canta e chi ascolta. “Siamo gocce di mare” è così un vero connubio tra emozioni, di “canzoni con il cuore nel passato e la testa nel presente”, racconta Sal

Questa la tracklist: Innamoratissimo di te; Niente di particolare; A due passi dal cuore; T’amo; Comme fanno ‘e ‘nnammurate; Buciarda cu ll’uocchie blu; Simm’ io e te; Arriverà l’amore; Viento; L’altra verità; Il cielo blu di Napoli; So pazz’ e te (feat. Vale Lambo); Io ti avró; L’amore a cui non credi; Nun cerco niente cchiù.

“Siamo gocce di mare” è uno dei grandi progetti della carriera artistica di Sal Da Vinci, il cantante napoletano dei record, tra i più famosi della scena partenopea. Una vita tra musica a recitazione: da enfant prodige debutta a soli 7 anni, ricoprendo ruoli sempre più importanti al fianco di personaggi di spicco del cinema e del teatro italiani per poi riempire, durante la sua carriera, i più grandi teatri. Si ricorda il suo ruolo da protagonista in “C’era una volta…Scugnizzi” di Claudio Mattone ed Enrico Vaime, con la regia e le coreografie di Gino Landi, musical da record d’incassi.

Un successo, questo, come lo sono i suoi tanti progetti artistici tra cui il suo ultimo spettacolo teatrale “La Fabbrica dei sogni”, consacrato ancora una volta come un vero e proprio show-fenomeno, che ha registrato 51 date tutte sold-out.

L’asso nella manica di Sal è l’empatia con la sua gente, fonte inesauribile di emozioni e di grinta, ispirazione per le canzoni diventate colonne sonore per un pubblico sempre più vasto.

Per presentare il suo disco, il cantante incontrerà i suoi fan all’Ex Base Nato di Bagnoli, domenica 19 settembre, per uno straordinario concerto-evento sold out a pochi minuti dall’annuncio ufficiale.

In questa occasione speciale e per festeggiare il suo nuovo progetto saranno con lui, sul palco, l’orchestra diretta da Adriano Pennino, ballerini, performer e la sua storica band.