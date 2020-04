Sii Saggio Guida Sicuro, cerimonia finale il 9 ottobre a Piazza Plebiscito.

Studenti e docenti degli Istituti di primo e secondo grado del territorio campano, saranno i protagonisti dell’evento finale della VIII edizione del progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro”, promosso dall’Associazione Meridiani per educare e sensibilizzare i giovani alla sicurezza stradale. Venerdì 9 ottobre a Napoli, in piazza del Plebiscito, saranno premiati i vincitori del concorso di idee “Inventa una soluzione per la sicurezza stradale!”

In considerazione dell’importanza del tema dell’evento, ossia la sensibilizzazione dei giovani alla sicurezza stradale, sono invitate tutte le classi degli Istituti di primo e secondo grado della Campania.

Alle 9,30 aprirà il Villaggio “Sii Saggio, Guida Sicuro”, all’interno del quale ci saranno il Villaggio dello sport a cura del Coni Campania e il Villaggio tecnico con stand interattivi sulla sicurezza stradale. Tra le novità di quest’anno, il Villaggio sportivo a cura dell’Associazione Belardo Sport Promotion e dell’ASD Mary Sweet Angel Scuola di Ciclismo, la presenza del Villaggio “Pompieropoli” a cura dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco che stimolerà i giovani con la simulazione di prove di abilità, equilibrio e di spegnimento di mini-fuochi e i simulatori di guida a cura dell’Automobile Club d’Italia.

A seguire, si svolgerà l’alzabandiera da parte della fanfara della Brigata Bersaglieri Garibaldi e saranno consegnati 41 premi alle scuole vincitrici del concorso e attestati ai tutti i partecipanti al progetto.

La campagna “Sii Saggio, Guida Sicuro”, promossa dell’Associazione Meridiani, il cui obiettivo è diffondere la cultura della sicurezza stradale, si svolge in collaborazione con Regione Campania, Comune di Napoli, Città Metropolitana di Napoli, Anci-Campania, Miur-Campania, Università degli Studi di Napoli Federico II, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, Unione Industriali Napoli, Tangenziale di Napoli, Anas S.p.A., Associazione Italiana per l’Ingegneria del traffico e dei Trasporti, ANM, Fondazione Banco Napoli, Fondazione Gerardino Romano, Associazione Strada facendo Onlus insieme per Luigi Cerrito, Rotary Club Napoli Angioino, British Institutes, Centro Studi Tecnoscuola, Hora, Carpisa, con il patrocinio dell’Esercito Italiano, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Accademia Aeronautica Militare, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Cisom-Raggruppamento Campania, Coni e con la media partner di Rai IsoRadio e dell’emittente televisiva Canale 21.

L’evento programmato il 3 aprile 2020 è stato posticipato a seguito dell’emergenza COVID-19.

CONCORSO DI IDEE E PREMIAZIONE

Il progetto prevede la partecipazione delle classi degli Istituti di primo e secondo grado della Campania al Concorso di idee – Inventa una soluzione per la sicurezza stradale!

La partecipazione al concorso consiste nella proposizione di una soluzione per il miglioramento della sicurezza stradale. La soluzione può essere originale, ossia una proposta innovativa, ovvero l’applicazione di metodologie già applicate. La soluzione può essere associata ad un problema di sicurezza che può riguardare un comportamento degli utenti ovvero un aspetto legato alla strada, al veicolo o all’ambiente stradale. Il progetto può essere proposto ritenuta nella forma ritenuta più appropriata dai partecipanti al concorso, per esempio: foto, video, disegni, canzoni, testi, etc. In ogni caso, occorre realizzare una nota di commento, che può essere realizzata in qualsiasi formato, che spieghi la soluzione proposta, eventualmente chiarendo anche il tipo di problema che intende risolvere. La commissione costituita da esperti in sicurezza stradale e giornalisti del settore selezionerà quarantuno (41) progetti vincitori così ripartiti:

– sei (6) [3 per le scuole secondarie di primo grado e 3 per le scuole secondarie di secondo grado] vincitori del premio “British Institutes”, consistente in un corso collettivo di General English di 80 ore, oltre 20 ore di workshop, e una Certificazione Internazionale English for Speakers of Other Languages (ESOL) – English Speaking Board (ESB) spendibile per qualsiasi livello del Common European Framework of Reference (CEFR). I corsi si terranno presso la sede Centrale di Napoli del British Institutes, in via Chiaia, 252;

– tre (3) vincitori del premio “Associazione XV Maggio MMXI”, consistente in un corso di guida sicura presso il centro di guida sicura ACI di Vallelunga. Ogni studente partecipante al corso di guida sicura potrà portare con sé un accompagnatore. I premi sono riservati solo agli studenti maggiorenni. I premi sono dedicati a Gianluca Del Torto, Gianmaria De Gregorio e Oliviero Russo;

– un (1) vincitore del premio “Emilio Valerio”, consistente in una valigia ed uno zaino Carpisa;

– un (1) vincitore del premio “Francesco Pio Giugno – Vincenzo Dell’Orto”, consistente in un tablet;

– un (1) vincitore del premio “Giovanni Simonelli”, bandito dalla “Fondazione Gerardino Romano” e consistente in una borsa di studio (200,00 €);

– un (1) vincitore del premio “Luigi Cerrito”, consistente in una serie di libri della Scugnizzeria di Rosario Esposito La Rossa, prima libreria tra Melito e Scampia, centro di cittadinanza attiva e zona di spaccio di libri;

– un (1) vincitore del premio “Stefano Bucciero”, consistente in una valigia ed uno zaino Carpisa;

– un (1) vincitore del premio “Villa Minieri”, consistente in una cena per tutti gli studenti della classe presso Villa Minieri in via San Francesco n. 41, Nola (NA);

– dieci (10) vincitori del premio “Hora Sicurezza”, consistenti in un orologio Hora;

– quattro (4) vincitori del premio “Progetto originale”, consistente in una valigia Carpisa;

– quattro (4) vincitori del premio “Progetto efficace”, consistente in una valigia Carpisa;

– otto (8) vincitori del premio “Progetto comunicativo”, consistente in uno zaino Carpisa.

I premi saranno consegnati alla classe e l’Istituto si riserverà di individuare lo studente più meritevole cui assegnare il premio. Tutti le classi vincitrici riceveranno una targa che sarà consegnata nel corso della premiazione. Tutte le scuole partecipanti al concorso riceveranno un attestato di partecipazione che sarà consegnato nel corso della premiazione. Inoltre, tutti gli studenti delle classi che parteciperanno al concorso riceveranno un “buono sconto” di 50 € spendibili presso tutte le sedi British Institutes della Campania.