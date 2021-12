Solidarietà di Natale per i bambini dell’Ecuador.

L’Organizzazione Miss Ecuador in Italia e l’Associazione Ñaño-Onlus per l’evento realizzato il giorno di Sabato 27 Novembre 2021 denominato “Sfilata Benefica di Moda – Campagna Natalizia per i Bambini – Unendo le mani in segno di solidarietà per portare un

sorriso ai più vulnerabili – aiutaci per aiutare – Uniendo manos solidaria para llevar una

sonrisa al más vulnerabile – ayúdanos a ayudar”.

La serata è fatta per raccogliere fondi e aiutare bambini nelle provincie di Guayaquil, Quito, Macala, Chone, Santo Domingo, Santa Rosa, Santa Lucia e Colimes dell’Ecuador e nelle province di Pacasmayo e San Pedro de Lot del Perù, in occasione del viaggio che verrà effettuato nel mese di Dicembre 2021 ove in questa circostanza, verranno donate anche le due sedie a rotelle donate dal Dott. Fabio BRANCATO del Centro Ortopedico Sant’Andrea e altre sedie a rotelle, occhiali da vista e apparecchi acustici, che saranno donate dalla Fondazione “VISTA PARA TODOS” con sede principale a Quito in Ecuador tramite il Presidente Sig. Diego BENITEZ e dalla succursale di Madrid (Spagna) diretta dal Sig. Edinsos CHISALUISA.

Vogliamo formalizzare i ringraziamenti a tutte le persone intervenute, agli sponsor, alle

ragazze e un ringraziamento particolare a:

– Sig.ra Giusy SCIRE’ Miss Integrazione – Special in Italia 2021, persona diversamente

abile;

– Disegnatora e Stilista Sig.ra Lisette de VIDAL, per gli abiti di Gala e per gli abiti tipici

del EL SALVADOR e SPAGNA.

– Sig.ra Thelma PAICO, Presentatrice;

– Sig.rina Shanara ORDOÑEZ – Miss Ecuador in Italia 2019;

– Sig.rina Marilin RIVERA – Miss Teen Charm in Italia 2021;

– Sig.rina Saummya WIJERATHNA – Miss Integrazione – Sri Lanka Solidarity Italy

2021;

– Sig.rina Amber CAMACHO – Candidata Ufficiale Miss Ecuador in Italia 2022;

– Sig.rina Cristina CONELLI – Candidata Ufficiale Miss Ecuador in Italia 2022;

– Sig.rina Carla RANDI – Candidata Ufficiale Miss Ecuador in Italia 2022;

– Sig.rina Jasmyn PERALTA – Modella;

– Sig.rina Dayanna CAMACHO – Modella;

– Sig.rina Jsabel IDALGO – Modella;

– Sig. Jimmy SANHUEZA – Fotografo;

– Sig. Dicomedi ASPERTI – Fotografo;

– Sig. Alfio BONARIVA – Fotografo;

– Sig. Francesco NICOTRA – Fotografo;

– Sig.ra Gisella MORAN – Make – Up, Sponsor

– Sig.ra Marianela TORRES – Direttore Regionale Estrella de Yanbal Italia, Sponsor;

– Sig. Patricio CRESPO – Coordinatore Europa Leonisa, Sponsor;

– Ristorante El Idolo – Milano, Sponsor;

– Discoteca – VIP DISCO CLUB (MILANO). Sponsor.

Abiti tipici che hanno sfilato e rappresentato i seguenti paesi:

ECUADOR, PERU’, EL SALVADOR, SPAGNA, BOLIVIA e SICILIA.

Lo scopo dell’Organizzazione e dell’Associazione, è di chiudere, come ogni anno, il 2021

con una serata benefica.

IL PRESIDENTE DELL’ORG.NE E ASS.NE

Sig.ra Alexandra MORENO