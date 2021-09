Spettacolo e mostra per il centenario di Sergio Bruni a Napulitanata mercoledì 15.

Uno spettacolo e un’esposizione di memorabilia inedite per il centenario della nascita di Sergio Bruni: mercoledì 15 settembre alle ore 21.00 ‘Napulitanata’ ricorderà ‘A voce ‘e Napule’ con un evento speciale.

Nella sala concerto consacrata alla canzone napoletana, in Piazza Museo 10, l’ensemble guidato da Mimmo Matania e Pasquale Cirillo proporrà le canzoni che maggiormente identificano l’eredità bruniana, Carmela e Amaro è ‘o bene, ma anche Palcoscenico, ‘O Vesuvio, ‘O ritratto ‘e Nanninella e Na bruna.

Bruni era nato il 15 settembre del 1921 a Villaricca ed è scomparso il 22 giugno 2003 a Roma.

Con Matania alla fisarmonica e Cirillo al pianoforte, si esibiranno Manuela Renno e Pasquale Pirolli, voci, Giuseppe Arena, contrabbasso e Antonio Sacco, tromba. A fare da cornice al concerto ci sarà un’esposizione di documenti messi a disposizione dalla famiglia Bruni: foto inedite in scena e in famiglia, il manoscritto di una poesia composta da Sergio Bruni per il compleanno della nipotina Eva e uno scritto che il poeta Salvatore Palomba ha voluto dedicare all’artista in occasione del centenario.

“Sono felice che una realtà di giovani appassionati al patrimonio culturale napoletano abbia proposto uno sguardo inedito alla figura di mio padre – ha dichiarato Bruna Chianese, figlia di Sergio Bruni e autrice del libro Mio padre Sergio Bruni – Sono contenta che la mostra possa essere visitata dai turisti presenti in città oltre che dagli appassionati”.

Per la mostra ingresso gratuito su prenotazione fino al 31 ottobre. Dopo il riconoscimento Traveller’s Choice 2021 ottenuto da Tripadvisor, Napulitanata dà quindi il via alla programmazione autunnale, continuando il suo percorso di valorizzazione della canzone classica napoletana. (ANSA).