Successo per l’ultima giornata del Carnevale di Quarto

Si sono conclusi con un bagno di folla i festeggiamenti del comune di Quarto per il Carnevale, che quest’anno hanno visto l’amministrazione programmare un’offerta all’insegna del sano divertimento che ha coinvolto grandi e piccini.

Impegnati in prima linea il sindaco Antonio Sabino, che ha fortemente voluto gli eventi che si sono via via succeduti, l’assessore agli eventi, Annarita Ottaviano, il presidente della commissione eventi Crescenzo Carputo.

Particolarmente gradita la sfilata dei carri con i personaggi Disney, a partire da Topolino in poi. Per le strade della città hanno sfilato i Pulcinella in musica che hanno allietato con le loro musiche tradizionali tutta la cittadinanza. Un tappeto di coriandoli, complice la bella giornata, ha poi fatto da scenario alla parata di maschere, mentre le coloratissime ballerine brasiliane allietavano la giornata. L’iniziativa ha concluso i festeggiamenti del Carnevale, ma ha proseguito, in attesa dei prossimi eventi, il programma intitolato “Quarto in viaggio per la legalità. Tra arte, cultura ed enogastronomia” che proseguirà fino a settembre 2024. L’evento è stato realizzato in collaborazione con la Proloco di Quarto.