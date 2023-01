Tananai, sold out, il concerto del 5 maggio passa dalla Casa della Musica al Palapartenope.

Tananai inizia il 2023 con un altro sold out e l’annuncio di un nuovo palazzetto per il tour “RAVE, ECLISSI LIVE 2023” previsto nel mese di maggio.

Dopo il tutto esaurito delle date di Milano e Roma e i rispettivi spostamenti dei concerti al Mediolanum Forum e al Palazzo dello Sport, anche la data di Napoli è sold out e cambia venue al Palapartenope, nella stessa data precedentemente prevista, venerdì 5 maggio.

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova venue. I biglietti per il live al Palapartenope saranno in prevendita dalle ore 18:00 di oggi 10 gennaio su Ticketone.it, Etes.it e nei punti vendita abituali.

Dopo l’appuntamento del prossimo febbraio sul palco del Teatro Ariston, dove Tananai sarà in gara al 73° Festival di Sanremo con il brano “Tango”, il tour RAVE, ECLISSI LIVE 2023, prodotto da Friends and Partners, sarà occasione per l’artista di suonare finalmente live i brani contenuti in “RAVE, ECLISSI”, il suo primo album di inediti. A partire da venerdì 5 maggio 2023, l’artista calcherà il palco del Palapartenope di Napoli (precedentemente alla Casa della Musica – sold out), per poi proseguire al Palazzo dello Sport di Roma sabato 6 maggio (precedentemente all’Atlantico Live – sold out), emozionare il proprio pubblico al Mediolanum Forum di Milano lunedì 8 maggio (precedentemente al Fabrique il 18 maggio – sold out), continuando mercoledì 10 maggio al Tuscany Hall di Firenze, fino all’ultimo appuntamento a Padova, sabato 13 maggio al Gran Teatro Geox.

Per ulteriori informazioni: www.friendsandpartners.it

Sono 15 i brani che compongono “RAVE, ECLISSI”, album prodotto dallo stesso Tananai e la co-produzione in alcune tracce di Simonetta (Davide Simonetta). Il disco contiene le già note e apprezzate da pubblico e critica “ABISSALE” (disco d’oro), “PASTA”, “SESSO OCCASIONALE” (doppio disco di platino), “ESAGERATA”, “MALEDUCAZIONE” e la hit “BABY GODDAMN” (triplo disco di platino, 4° canzone più ascoltata in Italia nel 2022 su Spotify, in top10 nella classifica Fimi/gfk dei singoli più venduti del 2022).

