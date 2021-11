Tap & Go, con Mastercard paghi i mezzi pubblici senza più biglietto.

Giovedì 11 novembre alle ore 10:00 presso il palazzo di direzione dell’EAV in Corso Garibaldi 387 a Napoli, si terrà la conferenza stampa per il lancio della tecnologia Tap&Go di Mastercard a bordo dei trasporti campani.



L’innovativo servizio, che consentirà di viaggiare utilizzando la propria carta di pagamento contactless senza più bisogno del biglietto cartaceo, rappresenta un’autentica rivoluzione nel campo dei trasporti campani, confermando il territorio napoletano al passo con l’evoluzione digitale che negli ultimi anni ha trasformato le nostre città rendendole sempre più efficienti e smart.