To be Too, il film di Charlotte M.

Charlotte M., giovane e talentuosa content creator, Youtuber e TikToker italiana che a soli 14 anni vanta una community digitale di oltre un milione di followers, ha presentato il suo attesissimo film Charlotte M. Il film: Flamingo Party – prodotto da Notorious Pictures e diretto da Emanuele Pisano, nelle sale dal 31 Dicembre 2022 – dove il celebre brand di abbigliamento teen To BE Too, prodotto e distribuito dal Gruppo Casillo, è stato protagonista insieme a Charlotte M. di una delle scene principali del suo film.

Creatività e spontaneità sono i suoi segni distintivi. Tutto il suo mondo gira intorno a Sofia, la sua migliore amica, e all’amatissima oasi di fenicotteri vicino alla casa in campagna di sua nonna. Purtroppo, però, Charlotte scopre che questo luogo così speciale per lei sta per chiudere a causa di mancanza di fondi. Allora, insieme alla sua inseparabile compagna di avventure Sofia e ad altri amici, decide di organizzare un evento di raccolta fondi per salvare l’oasi: un ballo scolastico e proprio in questa occasione Charlotte ha indossato un magnifico abito principesco firmato To BE Too.

Giovane, ironica e alla moda, con la passione per la recitazione, la musica, il ballo, il canto, la scrittura e una vena artistica unica nel suo genere, Charlotte M. è una delle teenager talentuose più giovani in rapida ascesa nel mondo social e più in generale in campo artistico, letterario e musicale.

Il suo film, nelle sale dal 31 Dicembre, è il coronamento di un sogno e intende raccontare la vita reale degli adolescenti, affrontando tematiche come: l’amicizia, intensa ed imprescindibile, i primi amori, quelli che sembrano farti esplodere il cuore, ma soprattutto l’accettazione di sé stessi con l’enorme impegno che questo percorso comporta.

To BE Too, brand prodotto e distribuito dal Gruppo Casillo, il quale, da più di trent'anni, interpreta i gusti e le esigenze dei bambini da 0 ai 16 anni, attraverso la realizzazione di collezioni innovative, in cui fantasia, praticità e stile sono miscelati con creatività ed esperienza