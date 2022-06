Torna la Festa Maria Santissima della Sanità da domenica 5 a Castellammare.

“Venne edificato per volere di Roberto d’Angiò e dedicato all’apostolo Tommaso, nel XIV secolo, quando il primo edificio cadde in rovina, rimase solo una piccola nicchia dov’era raffigurata la Vergine Maria, di questa se ne prese cura una donna, tale Maddalena Di Capua delle Botteghelle. La donna con il tempo, ebbe problemi di salute e non potè più recarsi alla nicchia ma la Vergine le fece visita, così si narra, le sorrise e la guarì – continua – Coinvolgendo gli abitanti del posto fu edificato nuovamente il Santuario dedicato alla Madonna della Sanità, nel 1717. Si racconta che più volte S. Alfonso sia passato di là per pregare, prima di recarsi dal suo padre spirituale Mons. Falcoia, vescovo di Stabia. Tra i suoi abati/rettori si annovera lo Starace, nipote della beata Maddalena Starace, fondatrice delle Compassioniste, la quale, ogni domenica, raggiungeva il Santuario per far visita al nipote e con lui pregare la Vergine”.