Torna Note di Stile martedì 21 a Sant’Agnello con Adriana Volpe.

Dopo due anni di blackout totale nel mondo degli eventi, uno degli scenari più suggestivi della Divina Costiera riaccende i riflettori sullo spettacolo dal vivo.

Martedì 21 giugno alle 21, l’incantevole Terrazza Belvedere dei Cappuccini di Sant’Agnello in Penisola Sorrentina, ospita la seconda edizione di “Note di Stile”, kermesse dedicata alla moda e alla musica d’autore ideata e diretta da Luana Ferraioli, già ideatrice e organizzatrice internazionale di Grandi Eventi come il Premio Sinfonie d’Autore con la sua Associazione culturale Lune Crescenti.

L’happening sotto le stelle sarà anche l’occasione per il comune di Sant’Agnello di presentare al grande pubblico una tra le più belle terrazze sul Golfo di Napoli, restaurata e restituita alla comunità lo scorso anno e ora pronta a diventare palcoscenico di grandi eventi. «Uno degli angoli più belli della costiera sorrentina, che da sempre ha attirato scrittori, pittori, poeti, ma anche semplici amanti delle bellezze paesaggistiche e naturalistiche diventa passerella e palcoscenico della musica: il mio sogno di coniugare ogni forma d’arte in cornici uniche si realizza», dice Luana Ferraioli. E il Sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani, le fa eco.

«Siamo pronti per una serata all’insegna dell’arte, della moda che si ispira al grande genio del surrealismo e dell’impegno civico che saprà esaltare al meglio la bellezza di un luogo unico come la terrazza del Belvedere. Questo è solo il primo di una serie di eventi che coinvolgerà questo sito che è diventato un nuovo attrattore turistico per il nostro territorio, grazie al restyling che lo scorso anno lo ha restituito alla bellezza originaria», rimarca il Primo Cittadino. Momenti moda Positano si alterneranno a griffe prestigiose, con una grande chicca a farla da padrona. Grande novità dell’edizione 2022 è il sodalizio con la Dalí Universe, che cederà in prestito creazioni di rara bellezza ispirate alle visioni surrealiste dell’artista catalano, firmate da stilisti di fama nazionale e internazionale, come Trussardi, Moschino, Azzaro e molti altri. Diciotto gli abiti raffiguranti la geniale creatività di Dalí, ora esposti presso il Museo mineralogico di Vico Equense, che prenderanno vita in passerella creando un mini museo a cielo aperto. Soddisfatto dell’iniziativa il Direttore Creativo della Dalí Universe, Roberto Pantè che presenzierà alla serata ritenendola un’occasione unica nel suo genere per la valorizzazione di un territorio di grande vocazione non solo turistica ma anche artistica. La conduzione di Note di Stile sarà affidata a Adriana Volpe, mentre i timonieri dei momenti musicali saranno due voci rubate al Jazz: Walter Ricci e Simona Molinari. Lui, cantautore e musicista di origini partenopee, ha duettato con artisti del calibro di Michael Bubblè, Richard Bona e George Benson, lei, cantautrice popjazz, disco d’oro a Sanremo, ha duettato con Bocelli e Al Jarreau. Per l’occasione la Terrazza Belvedere dei Cappuccini sarà allestita con rose giganti, simbolo di rinascita, proprio come la rosa meditativa di Daliniana memoria e non verranno tralasciati temi sociali come quello dell’inclusività, grazie alla presenza di Benedetta de Luca, “Gender and Inclusion Editor” per Mondadori media, che porterà il suo messaggio sulla parità di genere sul palco. 34 anni, laureata in Giurisprudenza nonché abilitata alla professione di avvocato. Stile di Note supporta Donation Italia, l’associazione nazionale nata per promuovere la Cultura del Dono, intesa come fratellanza, solidarietà e rispetto dei diritti umani. (ANSA).