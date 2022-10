Un Volto per fotomodella, tappa flegrea giovedì 6 al Papel Beach di Bacoli.

Giusto il tempo di rientrare dalla Finale Nazionale di Pisa dell’8-9-10 settembre e dai suoi fasti, e il tour del “Premio alla moda – Un Volto x fotomodella”, storico concorso Nazionale dedicato alla bellezza e alla moda, riparte alla grande con la tappa Flegrea del 6 Ottobre, organizzata sul mare di Bacoli da “ADG Communication”, agenzia di advertising ed eventi.

La storia del “Premio alla Moda UN VOLTO X FOTOMODELLA”, la rassegna di moda e bellezza ideata da Dino e Massimo Civale, anima della Music International, ha inizio nel 1985.

Il Concorso Nazionale per aspiranti Fotomodelle, sotto la guida del Patron Dino e di Anita Civale, ha appena concluso la sua trentottesima edizione, culminata nella finale nazionale di Pisa, ma negli anni tante altre location incredibili hanno ospitato le tappe e le Finali del Concorso: dalle più belle mete della Costiera Amalfitana alla Reggia di Caserta, dalla splendida cornice di Venezia alle storiche terme di Fiuggi …

E, per ripartire alla grande, per la prima tappa della stagione 2022/2023, ADG Communication ha scelto la splendida cornice del litorale Flegreo: la serata sarà ospitata nei suggestivi spazi del Papel Beach Club, location polifunzionale sul mare, già set di riprese cinematografiche per film e serie Tv.

L’appuntamento è fissato al 6 Ottobre, nell’area eventi del Papel Beach Club, in via della spiaggia romana n. 47 a Bacoli.

La serata, presentata da Isabella Orlando e trasmessa su TvLuna, affiancherà alle sfilate di moda e alla bellezza delle Miss in concorso, momenti di intrattenimento, cultura e musica con gli intermezzi di “teatro popolare” a cura della “Compagnia dei Goliardi” di Portici.

Anche in questa tappa, le aspiranti Miss in concorso indosseranno capi e accessori di esclusive boutique e maison Campane: “Te Quiero Mucho” ci stupirà con le sue collezioni beachwear, mentre la sfilata Casual vedrà in passerella gli abiti di “Moda Free di Donatore Veronica”.

Per il momento elegante, sfileranno le creazioni esclusive della Fashion&Art Designer “Tiziana Grimaldi”, accompagnate da un “fuori concorso” d’eccezione: la raffinata moda uomo di “Arold&Arold” con i suoi abiti sartoriali per ogni occasione.

Gli accessori artigianali ed esclusivi di “Precious Garnet” e de “L’Artigiano del Guanto”, e gli occhiali di “Ottica Emerson” con il suo brand “Oddy93 Milano” completeranno gli outfit delle Miss in passerella.

A valorizzare la bellezza delle aspiranti modelle in concorso, il Make Up di BestColor Cosmetics e le fantasiose acconciature ideate da Giovanna Bufalo e realizzate dallo staff di Giò Hair Fashion Donna.

Le Miss in concorso saranno esaminate e votate da una giuria d’eccezione, composta da: Annarita Mattei (Modella professionista e Stylist) in veste di madrina della serata, Matteo Anatrella (fotografo di moda e docente di fotografia presso l’Accademia Della Moda di Napoli), Chiara Tortorelli (scrittrice, giornalista, editor presso la casa editrice Homo Scrivens e autrice di “Noi due punto zero”, “Lilith” e “Storia pettegola di Napoli”) e Rosanna Bove (art director di TvLuna) in veste anche di talent-scout, alla ricerca di volti nuovi da scritturare per le nuove trasmissioni del palinsesto autunnale.

Una menzione e un ringraziamento particolare va agli Sponsor del Tour: MASSERIA degli ORSI, SOMEC Srl, ANEMA Srls, CIROFLEX Arredamenti, DM Soluzioni Immobiliari, MONDO FELICE sala per feste, BT Barber Treatment, alla MEDITERRANEA MUSIC e a Grace Ciampa.

La serata è ad ingresso libero: l’apertura al pubblico è prevista a partire dalle 18:30 per l’aperitivo in spiaggia, e alle 20:00 si entra nel vivo dello spettacolo con la presentazione delle miss in concorso e con le sfilate di moda. Vi aspettiamo in tanti!

La Serata in sintesi:

Evento: Tappa Flegrea del “Premio alla moda – Un Volto x Fotomodella”

Appuntamento: 06 Ottobre 2022 – Papel Beach Club, Via della spiaggia romana 47, Bacoli

Orario: h.18:30 apertura al pubblico, per l’aperitivo in spiaggia – h. 20:00 circa inizio sfilate delle aspiranti Miss.

Conduce la serata: Isabella Orlando

Special Guest/Madrina: Annarita Mattei

Emittenti Tv: Tv Luna lcn 19

Rassegna Stampa su: Stampa Locale, Tv, Web, Social

Hair Stylist: Giò Hair Fashion Donna di Giovanna Bufalo

Make Up: BestColor – il make up italiano

Photo: Gica – Gaetano Caso Fotografi

Giuria: Matteo Anatrella, Annarita Mattei, Chiara Tortorelli, Rosanna Bove

Sponsor della serata: Te Quiero Mucho, L’Artigiano del Guanto, Ottica Emerson, Oddy93 Milano, Precious Garnet, Moda Free di Donatore V., Arold&Arold, Masseria degli Orsi, Somec Srl, ANEMA Srls, CIROFLEX Arredamenti, DM Soluzioni Immobiliari, MONDO FELICE sala per feste, BT Barber Treatment. Papel Beach Club, Tv Luna..

Sponsor nazionali del Tour: Sedik Milano Abbigliamento; Hidroself, Sandokan E… state senza zanzare, Perla Oversize, Tttarelli Production And Consulting, Edil Raimo Color Village, Fitness Rovera, Epoca Trust The Future

Organizzazione generale: ADG Communication per Mediterranea Music e Grace Ciampa