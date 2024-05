Una città per giocare, sabato 24 alla Rotonda Diaz la giornata mondiale del gioco

Il progetto dell’Assessorato alle Politiche Sociali “Una Città Per Giocare” promuove anche quest’anno la IX edizione di una giornata di gioco all’aria aperta, gratuita, dedicata a bambini, famiglie ed adulti. Il gioco sarà presente in tante forme differenti: accanto alla Ludoteca CittadiNa ci sarà la partecipazione di diverse realtà ludiche della città di Napoli (e non solo). L’evento è realizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Napoli in collaborazione con Progetto Uomo Cooperativa Sociale affidataria del progetto.

Le parole d’ordine sono: Gioco, Identità, Partecipazione Saranno allestite due grandi aree di gioco libero con il Ludobus Artingioco e il Circobus, tantissimi giochi da tavolo e da tavoliere come Scacchi, Othello, Scrabble, Calcio da tavolo, Giochi scientifici e matematici, mattoncini e costruzioni, la presentazione di un albo illustrato, un’arena per affrontare le proprie difficoltà a spada tratta e tutte le attività proposte dalla Ludoteca CittadiNA, oltre a musiche e danze popolari, spettacolo di teatro di figura, laboratori di creatività e la città di Cartone, e altro ancora!

Tutti i cittadini e le cittadine di ogni età a sono invitati a partecipare a questa mattina all’insegna del gioco e della spensieratezza con uno sguardo ai valori di cittadinanza e di partecipazione – sottolineano gli organizzatori -. La ricchezza del programma testimonia la grande professionalità ed esperienza degli enti coinvolti con la ludoteca cittadina che è ormai un riferimento per le famiglie sia presso la sede centrale che nelle diverse Municipalità.

Programma

Aree gioco libero

– Ludobus Artingioco Parco Giochi con grandi giochi di legno a cura di Progetto Uomo coop. Soc.

– Circobus Giochi per tutti al profumo dei vecchi luna park, più scuola di circo a cura di Vera Vaiano

Ludoteca CittadiNA attività a cura di Progetto Uomo coop. Soc.:

– Laboratori di creatività a cura di Raffaella Lavanga

– La grande Città di cartone a cura di Viviana Luongo

– Spettacolo di teatro di figura a cura di Miriam Capuano – Danze e musiche popolari a cura di Sara Volpe

– Laboratorio di serigrafia su maglietta a cura di Luca Coppola

– Giochi in strada con i gessetti

Attività degli enti ludici cittadini (e non solo):

– Ludoteca di giochi da tavolo e di società a cura di: Il Dado Rampante, Quinta Dimensione

– Scrabble e giochi di parole a cura di Napoli Scrabble aps, affiliato FIGS

– Scacchi gioco e dimostrazioni a cura di: Scacchi al centro

– Scacchi scacchiera gigante , gioco e dimostrazioni a cura di: ass. Scacchistica Partenopea

– Calcio da Tavolo gioco e dimostrazioni acrobatiche a cura di CCT asd Napoli Eagles

– Giochi scientifici e matematici a cura di CREO, CNR

– Attività di divulgazione ludico-scientifica a cura di PONYS aps

– Wow Palloncino! presentazione e laboratorio sul libro a cura dell’autore Massimiliano Lippolis e dell’illustratice Resli Tale. Balena Gobba Edizioni

– Arena spada LARP affronta le tue difficoltà a cura di The Living Theater

– Othello, gioco e dimostrazioni, a cura di Luigi Lamberti, FNGO

– Costruzioni e mattoncini su modello, sfide di abilità e ingegno a cura di Brickanti Aps