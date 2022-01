Uno strano weekend al Mare, da febbraio al cinema.

Il giorno mercoledì 2 febbraio alle ore 21, alla Multisala UCI in via del Cavallaccio a Firenze, si terrà l’anteprima nazionale del film “Uno strano weekend al mare”, dell’attore e regista

fiorentino Alessandro Ingrà.

Il film ha come protagonisti, oltre allo stesso Ingrà, i comici toscani Alessandro Paci e Graziano Salvadori, e l’attore Massimo Di Stefano. Tra i volti femminili ci sono Raissa Moretti, Benedetta Rossi, Sefora De Giorgi e Rebecca Lynn.

Tra gli altri spicca la presenza di noti personaggi del panorama cinematografico Toscano come Pietro Fornaciari e Massimo Bianchi, conosciuto come il “Loppa”; e di personaggi del jet set televisivo nazionale come Giorgio Manetti, famoso per la partecipazione a “Uomini e Donne” e l’ex calciatore di Serie C Sossio Aruta, celebre anche per la partecipazione a molti reality show, tra cui “Temptation Island” e il “Grande Fratello Vip”.

Veri mattatori del film sono Alessandro Paci e Graziano Salvadori, con le loro battute taglienti e la loro innata comicità da veri “toscanacci”.

Il film è stato girato nel comprensorio fiorentino, a Figline Valdarno, a Pistoia nella caratteristica location del Museo Pistoia Sotterranea e sul mare di Vada in provincia di Livorno.

La vicenda si sviluppa intorno ai quattro protagonisti, che, non più giovani, vanno goffamente alla conquista di ragazze durante un breve weekend passato al mare. Varie vicissitudini porteranno i quattro amici a trovarsi in una situazione più grande di loro, con aspetti talvolta al limite del giallo.

Una commedia corale con molti colpi di scena, battute comiche e personaggi al limite del grottesco, con lati sentimentali e molta suspence.

Le riprese sono state effettuate durante la scorsa primavera in piena pandemia, con tutte le difficoltà del caso, ma con tanta voglia di ripartire sia da parte del cast artistico che da quello tecnico.

Il film è stato prodotto da EcoFrames Film di Firenze e distribuito dalla Alex Movies.

Nel corso della serata, ci sarà una presentazione di tutto il cast con il regista e gli attori.

Dopo l’anteprima, riservata agli addetti ai lavori, il film sarà aperto al pubblico in sala, all’UCI di Firenze dal 3 al 9 febbraio e, negli stessi giorni, all’UCI di Casoria in provincia di Napoli; uscirà poi anche in altri importanti cinema italiani con date da definire.