Vega Festival, venerdì 29 a Teverola con Gigi Finizio.

E’ stato presentato questa mattina presso il luxury restaurantdi Teverola (Ce), il primo, l’evento artistico organizzato nello spazio antistante il centro commercialeil 29 luglio prossimo alle 21.30. Presenti, oltre a, protagonista del concerto, il sindaco di Teverola,, la responsabile food del gruppo Marican,, il referente del cda del Medì,

Angela Canciello, spiega che l’evento è stato immaginato solo 20 giorni fa, con l’obiettivo di riqualificare la zona verso la normalità. Appartenendo al territorio, la famiglia Canciello, ha colto al volo l’occasione per affiancare il centro commerciale Medì in questa grande operazione. Il sindaco Tommaso Barbato, presentando la sua amministrazione giovane insediatasi a metà 2019, ha spiegato che è un’opportunità per riavvicinare i cittadini alle normali attività sociali, complimentandosi con gli imprenditori coraggiosi che hanno contribuito a sviluppare la zona industriale di Teverola anche sotto il profilo occupazionale e per la promozione della vita sociale. Tutto ciò sarà favorito dalla presenza di Gigi Finizio come testimonial del territorio. Walter Della Valle, ha spiegato che il Medì entra in una nuova importantissima fase della sua vita, e rappresenterà un completamento dello sviluppo dell’area. Il Medì è un’eccellenza del territorio e sarà all’altezza di raccogliere questa opportunità di rilancio, anche in ottica futura.