Vomerosuona, sabato 14 primo appuntamento all’Auditorium Salvo D’Acquisto con il Claudio Giambruno Quartet.

VOMEROSUONA

Sabato 14 Gennaio 2023 ore 21.00

Auditorium Salvo D’Acquisto

Via Morghen 58 – Vomero – Napoli

CLAUDIO GIAMBRUNO QUARTET

Feat: Andrea Rea al piano, Dario Rosciglione al basso, Amedeo Ariano alla batteria.

Primo live del nuovo anno della rassegna “VomeroSuona”. Sul palco dell’Auditorium Salvo D’Acquisto di via Morghen, sabato 14 gennaio 2023, approda il Claudio Giambruno “Overseas” 4et feat. Andrea Rea al piano, Dario Rosciglione al contrabbasso, Amedeo Ariano alla batteria.

Da una terra incantevole, accogliente, ricca di profumi, tradizioni e svariate influenze come la Sicilia, viene alla luce il Claudio Giambruno “Overseas” 4et, nuova formazione ideata e diretta dal talentuoso e intraprendente sassofonista jazz e compositore Claudio Giambruno. Con lui, al suo fianco, tre jazzisti di assoluto valore come Andrea Rea (pianoforte), Dario Rosciglione (contrabbasso) e Amedeo Ariano (batteria), una sezione ritmica di grande qualità, affidabilità ed esperienza.

L’intento di Giambruno, alla testa di questo quartetto, è quello di enfatizzare la magia delle fascinazioni mediterranee, ma pur sempre in pieno solco hard-bop ,oltre alle peculiarità del jazz italiano legato alla tradizione che il trio costituito da Rea, Rosciglione e Ariano riesce a interpretare egregiamente. I musicisti scelti da Claudio Giambruno per questo progetto, sassofonista dal fraseggio verace, elegante e generoso – nonché dal suono riscaldante e pervasivo, possiedono caratteristiche precise che incontrano il gusto del senso estetico del leader. Il repertorio, è improntato su alcuni brani originali scaturiti di Giambruno congiuntamente a degli standard della tradizione jazzistica pensati ad hoc per questa formazione.

Posto Unico €. 18.00+ prev.

Biglietti già in vendita presso le prevendite abituali

Info ; 081.7611221 – 081.5568054 – 081.5564726

on line su ; www.go2.it – www.ticketone.it

Link ; https://www.ticketone.it/…/claudio-giambruno-overseas…/

FB ; Napoli Jazz Club | Gruppo FB ; Quelli del …..napoli jazz club

****Parcheggio convenzionato nelle immediate vicinanze del teatro tariffa unica €. 5.00 dalle 20 alle 23

La rassegna “Vomero Suona ” da due anni prova a colmare un vuoto che da sempre si avverte a Napoli per ciò che riguarda l’offerta di musica jazz durante la stagione invernale, in particolare nel quartiere Vomero, dove a fronte di una popolazione residente di oltre 150.000 abitanti, le strutture in grado, durante il periodo invernale di offrire una occasione di importante arricchimento culturale, di intrattenimento per giovani e di aggregazione sociale sono praticamente inesistenti, questo già da prima dell’esplosione della pandemia, che ha solo peggiorato la situazione esistente.

PROSSIMO APPUNTAMENTI – VomeroSuona

Sabato 28 Gennaio 2023 ore 21.15

Auditorium Salvo D’Acquisto

Via Morghen 58 – Vomero – Napoli

CLAUDIO FILIPPINI Trio “Oltre il trio “

Filippini piano | L. Bulgarelli c/basso | M. Di Leonardo batteria

Una delle migliori e durature formazioni degli ultimi anni 15 anni

Improvvisazione, brani originali composti dal pianista, rielaborazione di classici del songbook americano.

Sabato 11 Febbraio 2023 ore 21.00

Auditorium Salvo D’Acquisto

Via Morghen 58 – Vomero – Napoli

FABRIZIO BOSSO QUARTET WE WONDER

Fabrizio Bosso tromba | Julian Oliver Mazzariello piano

Jacopo Ferrazza contrabbasso | Nicola Angelucci batteria

Il Quartetto di Fabrizio Bosso rende omaggio al genio musicale di Stevie Wonder