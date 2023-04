Walk of Life Telethon domenica 23 da Piazza Plebiscito.

Per il decimo anno, nella città di Napoli, Fondazione Telethon organizzerà il 23 aprile 2023 la Walk of Life: una manifestazione che unisce lo sport alla solidarietà. Si tratta, infatti, di un evento composto da una gara competitiva di 10 km dedicata agli sportivi che vogliono gareggiare e di una passeggiata di 3 km dedicata, invece, alle famiglie e a tutti quei bambini che ogni giorno affrontano una patologia. Entrambe partiranno dalla suggestiva Piazza del Plebiscito. . Si tratta, infatti, di un evento composto da una gara competitiva di 10 km dedicata agli sportivi che vogliono gareggiare e di una passeggiata di 3 km dedicata, invece, alle famiglie e a tutti quei bambini che ogni giorno affrontano una patologia. Entrambe partiranno dalla suggestiva Piazza del Plebiscito. Per poter partecipare alla gara, è possibile iscriversi tramite il link:

www.icron.it/newgo/#/evento/20222384 Per le iscrizioni alla passeggiata:

https://sostieni.telethon.it/2023-wolnapoli-dona Inoltre, già da sabato 22 aprile in Piazza del Plebiscito verrà allestito il Villaggio Telethon con attività, intrattenimento e con prestazioni sanitarie da parte dei Lions di Pozzuoli.

Il percorso previsto dall’evento interesserà le seguenti strade:

Piazza del Plebiscito (partenza ore 9): Piazza Trieste e Trento; Via San Carlo; Piazza Municipio; Via Medina; Via Monteoliveto; Via Sant’Anna dei Lombardi; Via Toledo; Piazza Carità; Via Toledo; Piazza Trieste e Trento; Largo di Palazzo/Incrocio via Cesario Console; Via Cesario Console; Via Santa Lucia/Incrocio via Partenope; Via Partenope/alt. divisori di Piazza Vittoria; Via Caracciolo/alt divisori area pedonalizzata; Rotonda Diaz; Via Caracciolo; Rotonda Diaz; Via Caracciolo; via Partenope; Via Nazario Sauro; Via Cesario Console; Via Partenope (incrocio via Dumas, angolo hotel Continental); Via Nazario Sauro; Via Cesario Console; Piazza del Plebiscito (arrivo).

La Fondazione Telethon, certamente nota per la maratona televisiva, dal 1990 ha permesso di destinare oltre 620 milioni di euro alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e ha conseguito importanti risultati scientifici e terapeutici. Proprio nel territorio campano esprime la massima espressione con uno dei suoi due istituto di ricerca interna a Pozzuoli: il TIGEM (Telethon Institute of Genetics and Medicine). In oltre 30 anni, la Fondazione Telethon ha portato sul territorio diverse attività di sensibilizzazione con lo scopo di raccogliere sempre più fondi da destinare allo studio delle malattie genetiche rare e alla ricerca di terapie e cure. Vai al dispositivo di traffico e alla mappa delle strade interessate