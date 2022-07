X Edizione Premio Fescina, tra gli ospiti Anna Tatangelo e Michele Placido, lunedì 4 a Villa Domi.

Lunedì 4 luglio a villa Domi si svolgerà il decennale del Premio la Fescina , una manifestazione che negli anni si è sempre contraddistinta per il suo parterre di ospiti, il coinvolgimento della stampa e delle realtà economiche.

Anche quest’anno come lo scorso anno, l’evento si svolgerà a Villa Domi e il patron Domenico Kontessa , unitamente al direttore artistico Ugo Autuori, e’ lieto di ospitare per l’occasione l’attore Michele Placido, Le cantanti Ivana Spagna e Anna Tatangelo, il rapper del momento V-Moster, il sempre virtuoso attore teatrale Gino Rivieccio, La giornalista Rai Josephine Alessio di Rai News, il cantante ex vincitore di amici Marco Carta.

L’evento sarà condotto da due volti Rai Beppe Convertini e Carolina Rey.

Tra ospiti e premiati , vanno anche segnalati l’attrice conduttrice e top model internazionale Eleonora Pieroni , la consulente d’immagine Roberta Proietti, Gianfranco Coppola della Rai , Livio Beshir che ritira un premio per la trasmissione Star bene e l’attrice Vanessa Marini .

La sigla di apertura sarà cantata da Michele Selillo e l’ospite musicale sarà Eden Loren .

Il Red carpet sarà alle 20.30 e la cena di galà con spettacolo a seguire alle 21.30.