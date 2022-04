Alfabetizzazione finanziaria per i giocatori d’azzardo: come gestire correttamente il denaro quando si gioca in un casinò

Il gioco d’azzardo non è solo intrattenimento e svago interessante, ma anche rischio e denaro reale. Per divertirti e trarre vantaggio dal gioco, devi essere responsabile dei tuoi soldi e gestirli con saggezza.

Imposta i limiti

Prima di iniziare a giocare in un casinò, devi determinare tu stesso un importo chiaro che puoi spendere indolore per il tuo budget.

Tale limite può essere impostato per un giorno, una settimana o un mese, a seconda della frequenza con cui il giocatore visita un casinò online preferito. L’importo totale deve essere diviso per il numero di visite programmate. E quello che ottieni alla fine è l’importo che può essere giocato in una volta.

In nessun caso queste restrizioni devono essere violate. Non importa se il giocatore vince sempre o perde più volte di seguito, non dovresti essere guidato dalle emozioni. Non importa quanto sia eccitante l’intrattenimento del gioco d’azzardo, devi sempre mantenere la calma giocando nel casinò.

Controlla la situazione

Ci sono molte frasi e citazioni sul denaro. Come diceva Warren Buffett: “La prima regola è non perdere soldi. La seconda regola è non dimenticare la prima”. Quindi, è necessario tenere la situazione sotto stretto controllo, anche entro un certo limite.

Vale la pena ricordare che le monete virtuali in un casinò online, come le fiches in un casinò fisico, sono soldi veri. I giocatori sono incoraggiati a ricordare o annotare tutte le loro azioni con il denaro: quale scommessa hanno fatto, quanto hanno vinto, quanto hanno perso, quanto denaro è rimasto. Tutto questo deve essere controllato, quindi sarà più facile comprendere la situazione in un momento o nell’altro, prendere la decisione giusta e agire ulteriormente con sicurezza.

Scegli le tue slot machine con attenzione

Quando giochi in un casinò online, devi scegliere le slot online giuste. Ogni slot machine in un casinò virtuale ha una tabella dei pagamenti. Prima di iniziare il gioco, si consiglia di familiarizzare con essa per capire se vale la pena investire soldi veri in una slot machine online scelta.

La tabella dei pagamenti mostra quasi tutte le informazioni necessarie su linee di pagamento, round bonus e RTP: la percentuale di denaro restituita al giocatore. L’ultimo parametro è quasi il più importante tra tutti i dati.

Il valore RTP (Return to Player) mostra quanto è alta la probabilità di vincita nel lungo periodo. In parole semplici, maggiore è la percentuale RTP, maggiori sono le possibilità che un giocatore ha di risparmiare e aumentare i suoi soldi. Gli slot con un valore RTP del 90% o più sono considerati di alta qualità e affidabili.

La maggior parte delle slot moderne offre ai giocatori la possibilità di cimentarsi in round bonus separati. Tali round offrono l’opportunità di ottenere ulteriori piacevoli bonus per opportunità di vincita o di gioco. Possono essere una ricompensa in denaro, giri gratuiti, un aumento della scommessa iniziale e simili.

Grazie a questo, puoi migliorare il tuo risultato di gioco e ottenere più vincite. Ecco perché vale la pena studiare in dettaglio le regole e le caratteristiche di ciascuna slot per non perdere opportunità redditizie.

Dovrebbe essere chiaro solo una cosa, che questi suggerimenti non garantiscono un risultato al 100%, perché in primo luogo dipende dalla volontà del caso. Ma soprattutto, non dimenticare la prima regola di un giocatore: il gioco d’azzardo deve essere trattato in modo responsabile.