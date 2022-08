Idee per rilassarsi e trascorrere il tempo in spiaggia in modo creativo

Finalmente sono arrivate per la gran parte degli italiani le tanto attese vacanze e soprattutto per chi abita lontano dalla costa la vacanza significano spiaggia, mare e tanto relax.

Con i ritmi frenetici che abbiamo durante l’anno, non è facile rilassarsi neanche in vacanza, ma la spiaggia è senza alcun dubbio il miglior luogo per riposare e ricaricarsi per essere pronti ad affrontare con nuove energie la ripresa della routine quotidiana.

Primo consiglio tra tutti, staccate la spina e godetevi la vacanza!

Se avete figli scegliete una spiaggia attrezzata dove possono correre e giocare liberamente, magari aiutati da qualche mini club divertente, così da poter avere del tempo per un riposino sotto l’ombrellone accarezzati da una piacevole brezza marina.

Sfruttate il tempo a disposizione per leggere quel libro rimasto sul comodino per lungo tempo e se non volete una lettura impegnativa potete scegliere tra le tante riviste, anche di gossip, oppure tenere allenata la mente divertendovi con giochi di logica come parole crociate o sudoku.

Se proprio non riuscite a spegnere il cellulare, potete optare per qualche gioco online. Basta visitare una delle tante piattaforme di gioco garantiti dall’Agenzia Dogane e Monopoli e trovare varie alternative tra cui è possibile scegliere il vostro gioco preferito o cercare quali sono i migliori bonus dei casino online, scegliendo tra quelli che vi consentono di giocare per divertirvi senza rischiare nulla.

Per socializzare potreste scegliere il classico gioco delle carte, coinvolgendo magari anche il vicino di ombrellone o fare attività fisica giocando con i racchettoni, a beach volley o praticare un qualunque altro tipo di sport che potrebbe essere piacevole da fare al mare.

E per tornare un po’ bambini, potreste cimentarvi in qualche gioco più creativo come realizzare delle opere d’arte in sabbia, con l’aiuto di uno dei tanti video tutorial che vi aiuteranno passo passo.

Giunti al tramonto concedetevi una bella passeggiata sul bagnasciuga, ammirando i colori del cielo e del mare che si fondono tra loro offrendo alla vostra vista un meraviglioso spettacolo.