Moda, Serena De Caprio scelta come testimonial d’eccezione di Miss Neapolis

Sa il fatto suo Serena De Caprio. La giovanissima 18 anni, napoletana verace di particolare bellezza mediterranea, ha già al suo attivo un curriculum di tutto rispetto nel mondo della moda e dello spettacolo. Ha appena terminato gli studi di estetica, ma nel frattempo ha svolto un importante corso di portamento presso la scuola di Eliana Schiano. In questi ultimi due anni ha calcato le passarelle dei più importanti concorsi di bellezza nazionali: nel 2023 è stata finalista del concorso Miss Blumare e di Miss Reginetta d’Italia, arrivando alle selezioni regionali di Miss Italia nella tappa di Mercogliano. Quest’anno ha raggiunto un importante risultato alla nuova edizione di Miss Reginetta d’Italia, arrivando quinta classificata: in questa occasione ha ricevuto una borsa di studio, premi sotto forma di stage e terapia al viso presso un centro estetico di Napoli e un a card di Ottica Emerson.

Nel campo della bellezza e della moda la più grande soddisfazione già la aveva raggiuta grazie a Miss Mediterranea (concorso-sfilata organizzato dalla Mondo Eventi Campania Agency di Carlo Sommella), dove risulta vincitrice della 6° edizione, svolta nella stagione 2022/2023. Carlo Sommella, patron di una delle più importanti manifestazioni del Sud Italia e titolare di una agenzia che da 27 anni si distingue nel mondo italiano della moda e dello spettacolo, l’ha voluta al suo fianco in qualità di testimonial di Miss Neapolis, di cui cura la campagna pubblicitaria con la sua immagine su cartelloni pubblicitari e manifesti, e nelle trasmissioni televisive che la Mondo Eventi Campania produce periodicamente.

Il percorso di Serena però non finisce qui. “Ambisco a diventare una top model” dichiara con sorriso e malizia, “ma adoro anche il mondo del cinema, del teatro e della fiction, anche se sto ancora studiando dizione e recitazione, il percorso è lungo ma è il mio sogno e devo credere che un giorno i miei desideri si possono realizzare”. In effetti punta alla partecipazioni alle principali produzioni televisive italiane, ispirandosi alla giovane attrice napoletana Maria Esposito. “Le somiglio tanto” aggiunge Serena, “al punto che molti per strada mi chiedono l’autografo scambiandomi per lei”. Nel mondo del teatro è invece Fatima Trotta il suo riferimento.

In questo percorso Serena sta seguendo il percorso di fotomodella grazie ai servizi fotografici realizzati dal fotografo di moda Gaetano Sarno e partecipa a selezioni per partecipare a videoclip musicali, cortometraggi e film sociali prodotti dalla DGPhotoArt Cinema di Davide Guida.

Serena è cosciente dei sacrifici che lo show business richiede, ma la sua tenacia la porterà sicuramente al successo.