Tutte le novità pneumatici moto 2021, siete pronti?

La scelta dei giusti pneumatici per moto passa inevitabilmente per la verifica delle loro caratteristiche di funzionalità e sicurezza. Le gomme sono una delle componenti delle moto a cui maggiormente si richiede affidabilità e resa sui diversi tipi di manto stradale oltre che in relazione alle diverse stagioni. Non tutti sono a conoscenza che optare per una determinata tipologia di pneumatico significa tener conto di diverse caratteristiche essenziali; a prescindere dalle diverse specifiche tecniche che possono incontrare la propria necessità o gusto, è necessario ponderare la propria scelta sopratutto in base alla stagione in corso, alla temperatura e alle condizioni atmosferiche. È abbastanza noto infatti che degli pneumatici ottimizzati per avere una buona resa durante il periodo caldo, non abbiano necessariamente la stessa aderenza sul manto stradale durante le stagioni fredde, ad esempio in presenza di neve o ghiaccio. Per queste diverse ragioni, le varie case e aziende di produzione sono costantemente a lavoro con l’obiettivo di produrre pneumatici sempre al passo con le ultime tecnologie, mettendo a disposizione dei consumatori una gamma sempre più vasta di pneumatici adatti alle diverse esigenze e caratteristiche, che si tratti di quotidianità o di occasioni particolari.

Perché scegliere accuratamente i pneumatici per moto

Come già ampiamente specificato, esistono circostanze e situazioni che prescindono dai gusti estetici che obbligano ad avere la massima cautela ed attenzione nella scelta dei giusti pneumatici. Tale attenzione deve essere particolarmente elevata in particolare quando si tratta di moto; l’aderenza sul manto stradale è un tema fondamentale per i veicoli a due ruote. Questi veicoli hanno ovviamente una stabilità differente rispetto alle vetture dotate di 4 ruote, per questa ragione fare scelte poco ponderate o superficiali può essere un rischio non solo per la propria sicurezza ma anche per quella degli altri.

Le novità in arrivo con il 2021

Le aziende leader nella produzione delle vetture e delle loro componenti essenziali sono continuamente alla ricerca di feedback e test di rilievo al fine di migliorarsi, immettendo sul mercato sempre nuovi top di gamma sotto ogni punto di vista. Il mondo degli pneumatici per moto è, in tal senso, un terreno fertile; gli aggiornamenti e le nuove versioni sono una produzione costante, non a caso il 2021 rappresenta una annata fondamentale in merito alle novità del settore. La Mitas, appartenente al gruppo Trelleborg, leader indiscusso del settore, ha pensato per questo 2021 ad una soluzione innovativa riservata agli amanti della guida sportiva e del racing. Nello specifico, ha prodotto due nuove versioni di pneumatici; la Sport Force EV+ e la Sport Force RS. La prima versione citata è dedicata a chi ricerca leggerezza e maneggevolezza dal punto di vista dei movimenti dello sterzo, proporzionando una buona resa in termini di accelerazioni ed una buona aderenza al manto stradale. L’ultimo modello citato è invece dedicato prettamente agli amanti del mondo delle corse. Anche la Pirelli è costantemente alla ricerca di nuovi modelli ottimizzati per migliorare le prestazioni pratiche e di sicurezza legate agli pneumatici. In tal senso, è in arrivo la versione numero 4 della serie Diablo Rosso; questi pneumatici avranno come obbiettivo il migliorare non solo l’aderenza sull’asfalto ma anche le condizioni di usura e il limite di percorrenza. Una buona alternativa in termini di gomme è offerta da Metzeler; si tratta di un’altra azienda assolutamente leader del settore, che ha ottimizzato la propria produzione grazie alla recente collaborazione con l’azienda americana Indian. Il 2021 vedrà i frutti di tale collaborazione con l’uscita di 2 nuove versioni; Metzeler Sportcec M9RR e la Metzeler Cruisetec. Entrambe le versioni copriranno quasi tutte le misurazioni, offrendo ottime prestazioni sia sul manto stradale asciutto che sul bagnato. Il grip è ottimo, l’aderenza è ottimizzata anche per condizioni dell’asfalto particolarmente avverse e tortuose. Inoltre, entrambe le versioni rispondono all’esigenza di una soluzione che abbia una certa durevolezza e che non richieda manutenzione in tempi brevi, rilevandosi all’avanguardia in termini di usura. Assolutamente da citare sono anche i pneumatici TPMS Vredestein; peculiarità di questa versione è la presenza di valvole integrate capaci di monitorare non solo la temperatura delle gomme ma anche il livello di pressione. Trattandosi di caratteristiche tra le più importanti quando si tratta di guida sicura ed affidabile, pneumatici del genere sono certamente all’avanguardia, favorendo il monitoraggio ma sopratutto la preparazione a una eventuale riparazione senza dover far fronte a situazioni di criticità. Merita attenzione anche l’ultima proposta dell’azienda Michelin; la versione numero 5 della serie Power è assolutamente fra le migliori soluzioni disponibili sul mercato in questo 2021. Dedicata al miglioramento delle prestazioni in strada, è un mix di caratteristiche atte a migliorare l’aderenza in relazione alle diverse condizioni del manto stradale, sia nei periodi estivi in presenza di elevate temperature, sia in presenza di freddo e pioggia, offrendo stabilità e sicurezza oltre che ottimi feedback in termini di durevolezza e resistenza.

Nel momento della scelta degli pneumtici da acquistare è consigliabile monitorare le differenze opzioni su vasi siti on line, come per esempio Gomma Moto, in cui tutte le marche e i modelli si trovano come in una grande vetrina e dove la presenza delle etichette europee e la descrizione delle gomme ci aiuta ad effettuare una scelta consapevole e, perchè no, economica.