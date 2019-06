Egitto e Vicino Oriente Antico tra passato e futuro, giovedì 13 all’Orientale.

Si inaugura giovedì 13 giugno alle 9.30 presso la sede dell’Orientale di palazzo du Mesnil (via Chiatamone 62), la due giorni di convegno internazionale “Egitto e Vicino Oriente Antico tra passato e futuro. The Stream of Tradition. La genesi e il perpetuarsi delle tradizioni nel Vicino Oriente Antico”.

In collaborazione con l’Ismeo, Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente. Saluti di Elda Morlicchio, Rettrice, Pio Mastrobuoni, vice-presidente ISMEO, Michele Bernardini, direttore del Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo, Bruno Genito, coordinatore Dottorato DAAM, Presidente CISA. Introduzione di Simonetta Graziani.