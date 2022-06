‘Federico II nel Mondo’, il concorso di idee dedicato agli studenti federiciani, presentazione martedì 14.

Si presenta domani, martedì 14 giugno, alle 10 nell’aula Pessina dell’edificio centrale dell’Università Federico II, in corso Umberto I, 40, il bando ‘Federico II nel Mondo’, concorso di idee dedicato agli studenti federiciani che potranno raccontare la loro visione dell’Ateneo.

Il bando, che vede gli studenti protagonisti di una delle prime azioni previste nell’ambito delle celebrazioni del 2024, rappresenta un’occasione per stimolare la creatività e la capacità innovativa degli studenti dei diversi Corsi di Laurea in una sana competizione, coronata da un’opportunità di esperienza internazionale. A tutti i prodotti realizzati sarà data ampia diffusione attraverso i canali di comunicazione prescelti per il programma generale.

La giornata sarà aperta dall’introduzione di Matteo Lorito, Rettore dell’Università Federico II. Seguirà l’illustrazione del Bando, affidata a Valentina Della Corte, docente federiciana delegata del Rettore per Unina 2024. Tra gli interventi, Antonio Parlati, Direttore del Centro di Produzione Rai di Napoli, Simone Magelli, Presidente del Consiglio degli studenti, il Console onorario britannico a Napoli, Pierfrancesco Valentini, e il Console onorario della Repubblica Federale di Germania a Napoli, Stefano Ducceschi.