Campagna Heineken per l’inclusione sociale

Heineken® celebra la stagione della UEFA Champions League con la nuova campagna “Un brindisi ai tifosi, quelli veri” – in partenza dal 24 marzo sulle principali Reti Televisive Mediaset, Sky, Discovery e sulle piattaforme digitali che ci permettono di focalizzarci e colpire in modo più mirato gli interessati al calcio (oppure i nostri Fan sfegatati) – con il supporto della consolidata piattaforma globale “Fresher Football“, impegnata nel rendere il calcio uno sport più inclusivo e un’occasione viva di condivisione.

La campagna, nel perfetto stile irriverente del brand, mira a rendere il campo da gioco uno spazio paritario dove i valori di inclusione e diversità vengano celebrati, e a rivoluzionare il significato di vero tifoso appassionato o “Sfegatato”, riqualificando un titolo a volte associato a comportamenti negativi sugli spalti degli stadi e non solo. Il tifoso italiano verrà anch’esso molto rappresentato, proprio per sottolineare la passione che da sempre caratterizza l’Italia stessa.

Il cuore della campagna, ideata dell’agenzia creativa LePub, è il nuovo spot TVC della durata di 30″ diretto dal regista australiano Mark Molloy, che tratteggia con tocco umoristico la passione senza limiti delle persone: padre e figlia attendono assonnati l’inizio della partita sintonizzati a Singapore alle 02:30 del mattino; una ragazza chiama il cane col nome del suo idolo “Totti”; una giovane coppia cerca con ansia il “calzino fortunato”, prima che il match abbia inizio. Ciò che però accompagna tutti i tipi di tifosi è una buona Heineken® che è sempre al fianco degli appassionati per sostenerli non solo nelle loro passioni ma per dare un messaggio di inclusività, dentro e fuori dal campo da gioco. Perchè essere un “vero tifoso” dipende da come si esprime l’amore per il calcio e lo sport.

Un brindisi dunque ai tifosi superstiziosi, fedeli, insonni; insomma, un brindisi ai tifosi, quelli veri, chiunque essi siano.

HEINEKEN produce birra in Italia da oltre 45 anni, è presente sul territorio con i 4 birrifici di Comun Nuovo (BG), Assemini (CA), Massafra (TA) e Pollein (AO) e con un network distributivo – Partesa – specializzato nei servizi di vendita, distribuzione, consulenza e formazione per il canale Ho.Re.Ca che opera con centri logistici su tutto il territorio.

Con più di 2.000 dipendenti, HEINEKEN è oggi il primo produttore di birra nel nostro Paese, dove produce e commercializza più di 6 milioni di ettolitri di birra, investendo in innovazione e sviluppo.

Attraverso il piano “Brew a Better World” HEINEKEN integra la Sostenibilità al business, creando valore per l’azienda, la società e l’intero pianeta.

