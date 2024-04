Gutteridge, riapertura stagionale dello store di Capri

Gutteridge, rinomato marchio italiano di abbigliamento maschile, annuncia la riapertura stagionale del prestigioso store sull’incantevole Isola di Capri, in occasione della bella stagione.

Situato in una posizione strategica nel cuore della pittoresca isola, lo store offre una vetrina esclusiva e caratteristica, mettendo in risalto i raffinati capi del brand, simbolo dell’eleganza italiana e della maestria artigianale. Il suggestivo store di Capri offre l’opportunità di immergersi in un’esperienza di shopping unica riscoprendo i valori fondamentali di Gutteridge, che nelle sue collezioni sottolinea l’impegno nell’unire tradizione e modernità. Dalle classiche giacche sartoriali ed i sofisticati abiti in puro lino, alla proposta di maglieria più casual, ogni capo esprime l’eccellenza del design italiano e la qualità dei materiali utilizzati.

Insieme alla riapertura dello store di Capri, Gutteridge ha inaugurato ben tre nuovi punti vendita, situati in zone strategiche per l’espansione del mercato; il primo negozio, di proprietà, è situato presso il Centro commerciale Mondo Juve di Torino, alla quale si aggiungono due nuovi punti vendita franchising, a Gallipoli ed in Armenia.

A completare il ricco periodo di aperture, l’inaugurazione del negozio di Napoli Capodichino a seguito di un importante restyling, che segue la nuova linea stilistica adottata per offrire un nuovo ambiente di classe, che rispecchi i valori del brand. Le nuove aperture e il rinnovo continuo di Gutteridge rappresentano un importante passo nella consolidata presenza del marchio nel panorama internazionale, mantenendo salda l’attenzione costante alla qualità, all’innovazione e all’eleganza, che hanno reso Gutteridge un marchio in grado di soddisfare i gusti sofisticati di una clientela esigente in tutto il mondo.