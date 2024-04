Napoli, partnership con Betsson Sport

Questa Pasqua ha segnato un momento epocale nel mondo dello sport con l’annuncio della partnership tra Betsson Sport, la nuova piattaforma di infotainment sportivo, e il Napoli. La collaborazione è stata ufficializzata durante la partita di domenica, match valido per la 30esima giornata di Serie A, durante la quale gli azzurri di Calzona hanno sfidato l’Atalanta allo Stadio Maradona.

Questa partnership può essere considerata una fusione di identità: due realtà di grande rilevanza all’interno del panorama sportivo italiano che lavorano sinergicamente per portare avanti una nuova era di valorizzazione dello sport, due realtà che condividono l’obiettivo di creare esperienze indimenticabili per i tifosi e di ispirare le generazioni future ad abbracciare con entusiasmo e passione il calcio.

In merito, Stefano Tino, Managing Director Italy in Betsson Group, ha commentato: “Siamo entusiasti di annunciare questa partnership con il Napoli. Condividiamo entrambi una passione per l’eccellenza e siamo determinati a portare avanti questa visione comune attraverso questa collaborazione dinamica e stimolante.”

“Siamo felici di veicolare l’ingresso in scena di Betsson.sport, un progetto ambizioso che vuole alimentare ancora di più la produzione di contenuti e di attività ingaggianti per la nostra fan base mondiale”, ha affermato Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer del Napoli.

“Questa partnership rientra nella nostra strategia di marketing “From Napoli to the World”, la quale si arricchisce sempre di più di partnership globali che accompagnano lo sviluppo del brand Napoli. Siamo allo stesso tempo orgogliosi di fare da traino alle tante realtà territoriali che compongono e comporranno nel tempo il mosaico di Betsson.sport.”