Chiuso Pronto Soccorso a Vico Equense, protesta del sindaco: non mi hanno avvertito.

Un provvedimento di cui non e’ stato messo al corrente neanche il sindaco della citta’ costiera, Andrea Buonocore.

Cosi’ ieri sera alle 21 quando si e’ sparsa la voce della chiusura imminente, il sindaco ha chiesto ai cittadini di recarsi tutti davanti all’ospedale.

Stamani Buonocore ha chiesto e ottenuto un incontro con il responsabile dell’Asl Napoli 3, il dirigente Gennaro Sosto, in programma per le 10 a Torre del Greco. Vico Equense ha un territorio molto vasto suddiviso in 16 frazioni.

“Trovo assurdo – spiega – che una decisione venga presa in questo modo e senza avvisare nemmeno il primo cittadino. Trovo assurdo che, anche nell’ottica di ottimizzare i servizi si chiuda un pronto soccorso che rappresenta da sempre il primo presidio per le emergenze. Mi sembra piu’ opportuno accorpare con altri ospedali, vedi Castellammare di Stabia o Sorrento, qualche reparto ma lasciare in ogni citta’ il pronto soccorso. Specialmente in un momento come questo, con i cittadini che stanno vivendo l’incubo del Covid. Bisogna pianificare – sottolinea – con razionalita’ le misure e non in questo modo”.