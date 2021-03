Coronavirus, sindaco Ischia chiede zona gialla.

Il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, ha chiesto al ministro della Salute Speranza ed al governatore De Luca che l’isola venga posta in zona gialla; in una nota inviata stamani Ferrandino invoca misure che siano più coerenti con la situazione epidemiologica isolana (in cui attualmente si contano circa 90 positivi) che è da diverse settimane in controtendenza con i numeri dei contagi del resto della regione.

“Non sottovalutiamo la situazione ed anzi ribadiamo che bisogna tenere alta la guardia ma con la zona rossa- ha spiegato – si mortificano anche le poche attività vive nel periodo invernale. Al momento, pur valutando con attenzione la situazione del nostro unico ospedale, al Rizzoli non si registrano criticità e ritengo quindi che a tutta la nostra isola possano essere applicate le restrizioni meno severe, quelle delle zone gialle”. (ANSA).