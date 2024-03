Presentato Premio Das a Bacoli

Nella suggestiva cornice della Casina Vanvitelliana di Bacoli c’è stata la presentazione del Premio Das, un’iniziativa che promette di valorizzare il territorio e sostenere importanti cause sociali.

All’evento, fortemente voluto dall’avvocato Sergio Cosentini, presidente del Centro Ittico Campano, ha presenziato anche il sindaco Josi Della Ragione. Il mese di maggio sarà caratterizzato dalla realizzazione di uno spot video turistico e dalla produzione del calendario 2025, il cui ricavato sarà devoluto a eventi sportivi, iniziative culturali e per la lotta al randagismo.

La conferenza ha visto la partecipazione del sindaco, che ha espresso il suo entusiasmo per questo progetto: “Sono fiero di annunciare il lancio del Premio Das 2024,un’iniziativa che unisce la promozione turistica del nostro territorio alla solidarietà verso le realtà più bisognose. Attraverso lo spot e il calendario, vogliamo mostrare al mondo le bellezze di Bacoli e allo stesso tempo contribuire al sostegno di eventi sportivi e alla tutela degli animali randagi”.

Il culmine dell’evento sarà rappresentato dalla gara conclusiva che si terrà il 4 luglio presso la Casina Vanvitelliana di Bacoli, seguita dalla premiazione delle società partecipanti al PalaJacazzi di Aversa. Il premio Das (danza arte e spettacolo) produrrà quindi un Gran Galà dove verranno premiati anche i personaggi dello sport ‘Arte e spettacolo’ e le migliori performance individuate durante il concorso. Ci sarà anche uno spettacolo curato dal coreografo Francesco Annarumma.

“Con il Premio Das vogliamo celebrare le qualità uniche di Bacoli, una terra che racchiude in sé i 4 elementi: il promontorio che è la terra, il fuoco del vulcano, l’acqua che bagna la Casina Vanvitelliana e l’aria, che contribuiscono a creare una qualità di vita unica”, ha dichiarato il sindaco Della Ragione.

La giornata è stata aperta dal presidente del Comitato Acsi, Claudio Cimmino, promotore dell’evento nel settore della danza, che ha espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto e l’entusiasmo per l’opportunità di valorizzare il talento artistico del territorio.

Ricordiamo che all’evento di Aversa, organizzato direttamente da Acsi Napoli, c’è stata una super giuria composta da prestigiosi professionisti del settore come Francesco Annarumma, Ilir Shaqiri, Ugo Ranieri, Alessandro Papa e Roberta Martins e sono state assegnate borse di studio per partecipare alla “Roma Dance Competition” a Cinecittà World e alla “United Dance Tirana” e tante altre ancora.