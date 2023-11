50 anni di Champagne, Peppino Di Capri, Depsa e Mimmo Di Francia festeggiano mercoledì 29

“Champagne per brindare a un incontro…”

È il novembre del 1973 e un 45 giri fa capolino nei negozi di dischi di tutta Italia. “Champagne” e la voce di Peppino di Capri catturano i cuori degli spettatori di “Canzonissima”, la trasmissione televisiva della Rai che vede esplodere il brano firmato da Mimmo di Francia, Depsa e Sergio Iodice.

Per celebrare il mezzo secolo di vita della leggendaria canzone, MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2023 alle ore 16.30 la Sala Convegni “Cavaliere Vincenzo Cozzolino”, nel cuore della sede di Napoli dell’associazione nazionale 50&PIÙ (in via Cervantes), ospiterà uno straordinario incontro con Peppino Di Capri e con due ‘papà’ di “Champagne”, il compositore Mimmo Di Francia e l’autore Depsa (Salvatore De Pasquale).

Nel corso dell’evento verrà presentata l’edizione speciale in vinile, in tiratura limitata – prodotta da Peppino di Capri e Mimmo di Francia – del 45 giri di “Champagne”, realizzata da MDS – Multimedia Duplication Service.

L’incontro si inserisce nel più ampio quadro delle iniziative della 50&Più di Napoli, presieduta da Maurizio Merolla, e di “Sei personaggi in cerca di incontro: il valore dell’esperienza”, un ciclo di appuntamenti che – da ottobre 2023 – animano la programmazione culturale dell’associazione nazionale 50&PIù (sede di Napoli).

Curati dal giornalista e scrittore Michelangelo Iossa, gli appuntamenti organizzati e promossi da 50&PIÙ / sede di Napoli vedono protagoniste figure di rilievo e di eccellenza del mondo dell’arte, dell’imprenditoria, della letteratura o delle istituzioni, per un confronto costante con il pubblico e con gli iscritti della 50&Più.

Dal 1973 ad oggi, la canzone “Champagne” ha fatto letteralmente il giro del mondo: nell’arco di 50 anni, il brano ha attraversato ogni latitudine trasformandosi in una delle melodie italiane più eseguite al mondo, accanto a “Volare”, “’O Sole Mio”, “Caruso”, “L’Italiano”, “Quando Quando Quando”, “Estate”, “Azzurro” e “Con te Partirò”.

Cantata da Andrea Bocelli e Roberto Carlos, amata da Antonio Carlos Jobim e Roberto Murolo, da Julio Iglesias e Domenico Modugno, da Diego Armando Maradona e Paulo Roberto Falcao, apprezzata da Frank Sinatra, Luciano Pavarotti e Mariah Carey, applaudita da Franco Battiato, Gianna Nannini, Paolo Coelho, Caterina Caselli, Fiorello, Lino Banfi, Gianni Morandi, Renzo Arbore e da milioni di ascoltatori dal Brasile alla Svizzera, dal Libano al Venezuela, dall’Italia agli USA: tutto questo è…Champagne!

1973 – 2023

Cinquant’anni di…Champagne!

50&PIù – sede di Napoli

Sala Convegni “Cavaliere Vincenzo Cozzolino”

Via Cervantes, 55 | Napoli

info _ 081.2514037

#50&più #champagne #champagne50 #ilvaloredellesperienza